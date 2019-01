Juventus | Ince su Pogba | «Resta al Manchester ? Non sono sicuro»

Juventus - Ince sul futuro di Pogba : «Non sono sicuro se resterà al Manchester» : Ne è convinto l'ex Manchester United ed Inter, Paul Ince , il quale in un'intervista a Talk Sport si è espresso così sul futuo del Polpo: " Siete sicuri che Pogba resterà la prossima stagione? Io non ...

Juventus - Bernardeschi : ‘A Bergamo per vincere - ieri dato grande segnale’’ : La Juventus ieri sera ha sbancato lo stadio Olimpico di Roma grazie a Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo. I bianconeri contro la Lazio hanno sicuramente sofferto, ma grazie soprattutto alla profondità della rosa a disposizione Massimiliano Allegri sono riusciti a conquistare i tre punti. Uno degli uomini che ha consentito alla Juve di vincere contro la squadra di Simone Inzaghi è stato Federico Bernardeschi. Oltre ovviamente al numero 33 juventino ...

Boniek : «Juventus marziana ma la mia vinceva anche in Europa» : ROMA - Intervistato da Radio Anch'io lo Sport su Radio Uno, Zibi Boniek ribadisce la superiorità della Juventus in Serie A e si sofferma sulle ambizioni bianconere in Champions League, paragonando l'attuale squadra a quella in cui ha ...

Juventus - in Italia sei Ok ma per vincere in Europa serve altro : La Juventus demolisce tutti. Almeno in Italia. I bianconeri continuano a vincere pur senza esprimere un gioco fluido.Continua la corsa della Juventus verso un nuovo titolo di Campioni d’Italia. I bianconeri, all’Olimpico, pur soffrendo hanno portato a casa tre punti pieni. Il massimo risultato con il minimo (molto minimo sforzo). Il primo tempo della squadra di Allegri è stato a dir poco disarmante per i tanti errori fatti e la ...

Lazio-Juventus - Inzaghi : 'Il calcio è crudele - non ho mai visto i bianconeri così in difficoltà. Meritavamo di vincere' : Cancelo e Cristiano Ronaldo, nel finale, battono i biancocelesti, per il rammarico di Simone Inzaghi: "Non ricordo quest'anno la Juventus così in difficoltà " ha dichiarato l'allenatore a Sky Sport " ...

Serie A - La Juventus soffre ma vince : battuta la Lazio 1-2 : La formazione capitolina passa in vantaggio con l'autorete di Emre Can ma la squadra bianconera rimonta con Cancelo e Cristiano Ronaldo. ROMA Nel match valevole per il posticipo domenicale della ...

La Juventus gioca male ma vince in rimonta : Lazio ko 2-1 all'Olimpico : La Juventus di Massimiliano Allegri gioca una partita brutta contro la Lazio di Simone Inzaghi che di contro gioca forse la sua partita migliore in stagione contro la prima della classe. I biancocelesti nonostante le tante chance avute per vincere, però, hanno addirittura perso facendosi rimontare l'iniziale vantaggio siglato dall'autorete di Emre Can. I gol di Cancelo, al 74', e di Cristiano Ronaldo su rigore, a due minuti dal novantesimo, ...

La Juventus vola sull’asse Ronaldo-Cancelo! Un rigore dubbio beffa la Lazio e la sua paura di vincere : La Juventus soffre ma rimane imbattuta: sconfitta la Lazio di Inzaghi 1-2 all’Olimpico Una sfida importantissima, questa sera all’Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Entrambe le squadre sono scese in campo affamate di vittoria, ma nel primo tempo nè gli uomini di Inzaghi nè quelli di Allegri sono riusciti a dare una svolta al match. Alfredo Falcone – LaPresse La Juventus ha giocato motivata dal ko del Napoli, fermato ...

Juventus - Bonucci : 'Sono un uomo diverso - a Roma per vincere' : La Juventus stamattina si è allenata sotto un bel sole per preparare la partita contro la Lazio. I bianconeri già da ieri hanno iniziato a mettere nel mirino la sfida di domenica sera che li vedrà impegnati all'Olimpico contro i biancocelesti. La Juve probabilmente dovrà fare qualche cambio anche perché le defezioni per il match di campionato potrebbero essere parecchie. In difesa contro la Lazio è possibile che si riveda Leonardo Bonucci. Il ...

Amauri : 'La Juventus in questo momento è una macchina vincente' : In questo momento nel mondo del calcio imperversa il mercato invernale e molti addetti ai lavori tirano le somme di quanto accaduto non solo durante questa finestra di trattative, ma anche sui giocatori. Anche Amauri, ex attaccante di Palermo e Juventus, ha voluto fare il punto su alcuni temi caldi del momento nell'intervista rilasciata a RMC Sport. La vicenda Higuain - Piatek Un argomento che ha riempito le pagine dei quotidiani sportivi e non ...

Juventus - Chiellini : 'Bene la Supercoppa - ma vogliamo vincere ancora' : ROMA - La Supercoppa Italiana vinta la scorsa settimana a Gedda, ai danni del Milan, ha fatto oggi l'ingresso nello Juventus Museum, dove è stata portata dal capitano Giorgio Chiellini che l'ha ...

Juventus - Chiellini porta la Supercoppa al Museum : 'L'obiettivo è continuare a vincere' : TORINO - L'ottava Supercoppa vinta dalla Juventus a Gedda la settimana scorsa, dopo la passerella all' Allianz Stadium prima della gara con il Chievo e un passaggio in sede per qualche foto ricordo, ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : il Napoli vince contro la Lazio in dieci - -6 dalla Juventus! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata, vittoria del Napoli contro la Lazio e -6 momentaneo dalla Juventus, spettacolo all'Artemio Franchi.

Serie C - Juventus U23 fermata dai pali : la Carrarese vince 1-0 al Moccagatta : ALESSANDRIA - Comincia male il 2019 della Juventus U23 di Zironelli : i bianconeri cadono in casa contro la Carrarese di Silvio Baldini . Dopo un primo tempo non troppo emozionante, se si escludono la ...