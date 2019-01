Juventus | bel gesto di Cristiano Ronaldo che incontra la tifosa colpita da una pallonata

Pagelle Lazio-Juventus 1-2 - highlights e tabellino del match : Pagelle LAZIO JUVENTUS – Partita incredibile e piena di emozioni allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Accade tutto nel secondo tempo. È infatti nella seconda frazione di gioco che a sorpresa gli uomini di Simone Inzaghi passano in vantaggio grazie a un’autogol fortunoso da parte di Emre Can al 59′. I bianconeri […] L'articolo Pagelle Lazio-Juventus 1-2, highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

La Juventus dorme per 75 minuti all’Olimpico ma basta un quarto d’ora per ribaltare una bella Lazio : i bianconeri volano a +11 dal Napoli [FOTO] : 1/28 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Juventus-Chievo - Allegri : “Bella vittoria. Qualità e maturità - avanti così” : Juventus-Chievo 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Chievo: “La squadra ha fatto una buona gara, non era semplice perché venivano da due partite impegnative. Poteva esserci un po’ di disattenzione, ma i ragazzi hanno mostrato Qualità e maturità. […] L'articolo Juventus-Chievo, Allegri: “Bella ...

Pagelle Juventus-Chievo Verona 3-0 : highlights e tabellino del match : Pagelle JUVENTUS CHIEVO Verona – Lo ha detto Allegri e lo sanno i giocatori: vincere sarà un imperativo categorico per la Juventus. E così è stato. Nel classico testa-coda quello in programma stasera all’Allianz Arena, la Juventus ha piegato in scioltezza il Chievo nel posticipo della 20.a giornata di Serie A. All’andata i clivensi hanno dato filo […] L'articolo Pagelle Juventus-Chievo Verona 3-0: highlights e tabellino ...

Ecco chi è Tanguy Ndombele - obiettivo di mercato della Juventus : Tanguy Ndombele Alvaro è un calciatore francese di origini congolesi, centrocampista del Olympique Lione e della nazionale francese e della nazionale Under-21 francese. Calciatore molto duttile e dinamico, bravo sia tecnicamente che tatticamente, possiede buona abilità negli inserimenti offensivi. Per le sue caratteristiche è stato paragonato a Michael Essien. Cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Amiens mentre il 5 agosto 2017 ...

Juventus - Ndombele è in cima alla lista di Paratici (RUMORS) : Uno dei punti di forza della Juventus è la programmazione. I dirigenti bianconeri sono sempre alla ricerca di giocatori per rinverdire la rosa, in modo da operare il fisiologico cambio generazionale senza contraccolpi sul campo. In quest'ottica, ultimamente è sulle tracce di Tanguy Ndombele il centrocampista, in forza al Lione, che si è messo in luce per le sue buone performance. Il nome del classe 1996 è in cima alla lista di Fabio Paratici, ...

Calciomercato Juventus - incontro in agenda con il Lione per Ndombelè. Il Bologna insiste per Spinazzola : La Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, occhi bianconeri su Ndombelè Incassata la firma di Aaron Ramsey, che diventerà un giocatore della Juventus a partire dalla prossima stagione, il club bianconero continua a scandagliare il mercato in vista del prossimo mercato estivo. Lapresse I radar della società campione d’Italia si sono fermati su Tanguy Ndombele, ...

Calciomercato Juventus - previsto incontro con l'agente di Ndombele del Lione : il profilo : Aaron Ramsey, ma non solo. La Juventus continua a guardare con attenzione al futuro, per programmare al meglio quella che sarà la prossima stagione. E gli occhi sono caduti ancora una volta su un ...

Supercoppa Italiana : Juventus-Milan 1-0. Cronaca e tabellino : Supercoppa Italiana: Juventus-Milan 1-0. Cronaca e tabellino In quel di Gedda in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana viene conquistata dalla Juventus, che ha battuto il Milan per 1-0 grazie alla rete arrivata a metà secondo tempo che ha portato la firma del solito Cristiano Ronaldo. Ottava vittoria nella competizione per i bianconeri, che balzano così in testa al palmarès. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: situazione Higuain, gli ...

Bologna-Juventus 0-2 - highlights e tabellino Coppa Italia : Bologna-Juventus 0-2, highlights Coppa Italia – Al Dall’Ara apre le danze la rete di Bernardeschi, abile ad approfittare dell’errore di Da Costa e Calabresi che gli regalano un semplice gol. Poi seguono molte occasioni per segnare per i bianconeri e molte meno per i padroni di casa, che tentano di sinistro in area con Svanberg […] L'articolo Bologna-Juventus 0-2, highlights e tabellino Coppa Italia proviene da Serie A ...

Globe Soccer Awards 2018 - tutti i vincitori : Cristiano Ronaldo - la rovesciata contro la Juventus è il gol più bello dell’anno : Oggi sono stati assegnati i Globe Soccer Awards, prestigioso riconoscimento calcistico che completa il Grande Slam insieme a Pallone d’Oro, Fifa World Player e Golden Foot (la Scarpa d’Oro). I vari riconoscimenti sono stati assegnati oggi a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dove campioni del presente e del passato, votati da colleghi, allenatori e giornalisti, sono stati insigniti dell’ambito premio. Spicca il gol dell’anno, la ...

Pagelle Juventus-Sampdoria 2-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle JUVENTUS SAMPDORIA 2-1 – Dopo l’allungo in campionato a + 9 sul Napoli, la Juventus vuole chiudere il girone di andata nel migliore dei modi. Di fronte, Massimiliano Allegri e i bianconeri, si troveranno la Sampdoria di Giampaolo e del sorprendente Fabio Quagliarella che, all’età di 35 anni, riesce ancora a regalare magie e gol […] L'articolo Pagelle Juventus-Sampdoria 2-1: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...