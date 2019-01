Juve | Ronaldo | il vero Gol-trotter | segna in trasferta da 8 partite

Juventus - pallonata in faccia alla tifosa : Ronaldo le regala maglia con dedica : Botta al naso e occhiali rotti durante una partita. Questa volta, però, non si tratta di violenza da stadio. Lunedì 21 gennaio, la tifosa della Juventus Elena Di Martino è stata colpita da una ...

Cristiano Ronaldo - maglia con dedica a tifosa della Juventus colpita da pallonata : Un doppio riscatto, in campo e fuori. Cristiano Ronaldo ha vissuto una settimana fa i giorni più difficili della sua breve esperienza bianconera: il rigore - non decisivo per la vittoria finale - ...

Juve - Ronaldo risarcisce la tifosa colpita con una pallonata : maglia e dedica : O, 28 GEN - La tifosa colpita in modo fortuito da una pallonata di Cristiano Ronaldo mentre era sulle tribune dell'Allianz Stadium ha avuto il 'risarcimentò che voleva. Oggi alla Continassa Elena Di ...

Calciomercato Juventus - per Don Balón Ronaldo vorrebbe Icardi in bianconero (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attenta sul mercato, anche per quanto riguarda il reparto offensivo. Al momento, il club bianconero può contare su alcuni dei migliori giocatori al mondo per l'attacco, come Cristiano Ronaldo (il grande acquisto del club di Agnelli nella scorsa estate), Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Douglas Costa. Nella prossima sessione di Calciomercato estivo, però, Fabio Paratici e Andrea Agnelli potrebbero decidere di mettere a ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Vittoria di carattere - grande Juve' : 'Vittoria di carattere': Cristiano Ronaldo applaude la reazione con cui la Juve ha rimontato la Lazio, infilando la 19/esima vittoria su ventuno partite. Grazie al rigore realizzato, il quinto ...

Juventus - Ronaldo si esalta sui social dopo il successo sulla Lazio : “vittoria di carattere” : Il campione portoghese ha postato sui social una foto del match con la Lazio, corredandola con una didascalia eloquente “Vittoria di carattere. Grande Juve“. Con queste parole affidate ai social Cristiano Ronaldo festeggia il successo in rimonta per 2-1 all’Olimpico dei bianconeri contro la Lazio, decisivo il rigore segnato dal portoghese all’88° minuto. (Int/AdnKronos)L'articolo Juventus, Ronaldo si esalta sui ...

VIDEO Lazio-Juventus 1-2 : gli highlights e i gol della partita. Vecchia Signora cinica con Cancelo e Cristiano Ronaldo : I gol di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo permettono alla Juventus di rimontare la Lazio e di portarsi a +11 sul Napoli. All’Olimpico la squadra di Massimiliano Allegri soffre tanto e va in svantaggio, ma ha la forza di reagire ed il rigore di CR7 vale più di metà Scudetto. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Lazio-Juventus 1-2. VIDEO highlights Lazio-Juventus 1-2: Clicca qui per mettere ...

Cristiano Ronaldo ammazza il campionato : Juventus a +11 sul Napoli : Già ad aprile di questo passo la Juve sarà campione d’Italia, forse prima. Cristiano Ronaldo all’Olimpico ha ammazzato il campionato.

Lazio-Juventus 1-2 - Serie A : Cristiano Ronaldo la risolve su rigore - vittoria in rimonta dei bianconeri : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21^ giornata della Serie A, i bianconeri si sono imposti in rimonta allo Stadio Olimpico di Roma e confermano la propria imbattibilità in campionato: 19 vittorie e 2 pareggi, primo posto in classifica con 11 punti di vantaggio sul Napoli, l’ottavo scudetto consecutivo sembra ormai essere abbondantemente ipotecato. I biancocelesti occupano ora l’ottavo posto in classifica ...

Juventus - la Lazio si arrende a Ronaldo 2-1 : i bianconeri trionfano in rimonta : Non c'era bisogno di questa vittoria, la diciannovesima su ventuno partite, per capire che la Juventus - salvo cataclismi - rivincerà il suo ottavo scudetto di fila. Undici punti di vantaggio sul Napoli rappresentano qualcosa di più di una fuga: amen. Ma se i campioni d'Italia hanno conquistato il s

Pagelle Lazio-Juventus 1-2 - Serie A : Cancelo e Bernardeschi cambiano la partita - Cristiano Ronaldo decisivo : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21^ giornata di Serie A, di seguito le Pagelle dei giocatori scesi in campo allo Stadio Olimpico di Roma. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI Lazio-Juventus Pagelle Lazio-Juventus 1-2: Pagelle LAZIO: STRAKOSHA: 5. Respinge malamente la stoccata di Dybala, il pallone arriva sui piedi di Cancelo che firma il pareggio. Per il resto una partita discreta ma quella respinta ...

Lazio-Juventus 1-2 : Cancelo rimedia all’autogol di Can - poi Ronaldo segna su rigore Torino-Inter 1-0 : decide Izzo : Bianconeri opachi, la squadra di Inzaghi domina per lunghi tratti. Ma dopo l’autorete del turco, i campioni d’Italia aumentano il ritmo e Cr7 dal dischetto non sbaglia

La Juventus vola sull’asse Ronaldo-Cancelo! Un rigore dubbio beffa la Lazio e la sua paura di vincere : La Juventus soffre ma rimane imbattuta: sconfitta la Lazio di Inzaghi 1-2 all’Olimpico Una sfida importantissima, questa sera all’Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Entrambe le squadre sono scese in campo affamate di vittoria, ma nel primo tempo nè gli uomini di Inzaghi nè quelli di Allegri sono riusciti a dare una svolta al match. Alfredo Falcone – LaPresse La Juventus ha giocato motivata dal ko del Napoli, fermato ...

VIDEO Lazio-Juventus 1-2 - Highlights - gol e sintesi della partita. Cancelo e Cristiano Ronaldo la ribaltano nel finale : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21^ giornata di Serie A. I bianconeri si sono imposti all’Olimpico grazie a una rimonta furiosa: i biancocelesti sono passati in vantaggio al 59′ grazie a un’autogol di Emre Can ma nell’ultimo quarto d’ora i Campioni d’Italia si svegliano e la ribaltano. Cancelo pareggia al 74′ sfruttando una respinta corta del portiere su tiro di Dybala ...