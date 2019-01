Julen | l' autopsia rivela che il bambino è morto lo stesso giorno della caduta nel pozzo

Blastingnews

: Spagna, effettuata l'autopsia sul piccolo Julen: è morto il giorno della caduta nel pozzo - - Mammeit : Spagna, effettuata l'autopsia sul piccolo Julen: è morto il giorno della caduta nel pozzo - - infoitestero : Julen, l’autopsia rivela il momento e il perchè della morte - Bertons36 : L'autopsia sul corpicino del piccolo Julen: così è morto il bimbo caduto nel pozzo -

(Di martedì 29 gennaio 2019), due anni, è precipitato in unche lo tenuto prigioniero per molti giorni, prima che i soccorritori riuscissero a individuarlo e a riportarlo in superficie, purtroppo già. I risultati dell'hannoto che il piccolo è deceduto lonel quale è precipitato.L'sul piccoloLa Spagna si è trovata a seguire con dolore e partecipazione la sorte delprecipitato nelnei pressi di Malaga, sperando fino all'ultimo di poterlo rivedere in vita per restituirlo all'amore dei suoi genitori. Il recupero è avvenuto soltanto dopo molti giorni di duro lavoro da parte dei soccorritori: complessivamente sono state 300 le persone impiegate nel recupero del, che hanno spostato e rimosso centomila tonnellate di terra in circa 300 ore di lavoro senza interruzioni.Il salvataggio è stato possibile anche grazie ai minatori, ...