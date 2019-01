Italia squalificata al Motocross delle Nazioni 2018 | gli azzurri perdono il secondo

oasport

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) L’è stataal: la nostra Nazionale aveva conquistato un fantasticoposto negli USA alle spalle della Francia ma purtroppo oggi è arrivata la triste notizia. La Federazione Motociclistica Internazionale ha reso noti gli esitiverifiche tecniche effettuate in occasione dell’ultima edizione della competizione die purtroppo le analisi sulla benzina utilizzata da Michele Cervellin hanno evidenziato la presenza di un solo componente superiore al limite massimo consentito dal regolamento.La FMI ha richiesto le controanalisi su uncampione ma l’esito è stato il medesimo. Grande amarezza per il team guidato da Tony Cairoli che aveva fatto così bene negli States e che si è visto privare del risultato per un’infrazione tecnica, tra l’altro commessa in buonafede (ad esempio il siciliano ...