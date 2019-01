Italia-Montenegro oggi 29 gennaio | Europa Cup pallanuoto 2019 | orario d’inizio e come

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : l’Italia sfida il Montenegro - fondamentale vincere : Torna in acqua il Settebello: nuovo appuntamento per quanto riguarda l’Europa Cup 2019, in programma la quarta giornata con gli azzurri che alla piscina olimpica di Palermo, domani, martedì 29 gennaio (diretta su Rai Sport + HD dalle 18.50), ospitano il Montenegro. fondamentale l’incontro in chiave successo del raggruppamento C: all’andata gli azzurri riuscirono a giocare alla pari, uscendo però sconfitti ai rigori. Una ...

Italia-Montenegro - Europa Cup pallanuoto 2019 : programma - orario e tv : Il grande giorno è quasi arrivato, il Settebello fa tappa a Palermo: l’Italia della pallanuoto maschile ospita il Montenegro nel match valido per la quarta giornata dell’Europa Cup. All’andata gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. Agli azzurri serve la vittoria nei tempi regolamentari per ipotecare il primo posto ed avere un sorteggio più morbido in ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per la sfida di Europa Cup col Montenegro. Torna Michael Bodegas - sedici azzurri chiamati : Sono sedici gli azzurri chiamati da Sandro Campagna per la sfida del 29 gennaio valida per l’Europa Cup di Pallanuoto contro il Montenegro: a Palermo il Settebello cerca una vittoria nei tempi regolamentari per certificare la qualificazione alla Final Eight di Spalato ed ipotecare il primo posto nel girone. L’Italia anche in questa circostanza potrà schierare soltanto 12 elementi per la squalifica comminata a Vincenzo Renzuto Iodice: ...

Previsioni Meteo - nuova ondata di gelo e neve tra Italia e Balcani : allarme blizzard in Montenegro - Albania - Grecia e Macedonia [MAPPE] : 1/8 ...

Pallamano - HEP Croatia Cup 2019 : Italia sconfitta dal Montenegro nella gara inaugurale : Inizia con una sconfitta il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano maschile nella HEP Croatia Cup di Porec, torneo di preparazione agli imminenti Mondiali di Germania e Danimarca, maturata contro il Montenegro per 32-24. Positivi per gli azzurri i primi 20 minuti, dove Domenico Ebner chiude la porta con ottime parate, mentre Stefano Arcieri fa firmare il massimo vantaggio sul 5-3. L’equilibrio perdura fino al 9-9, poi il Montenegro ...