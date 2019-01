Investimenti rischiosi | la Cassazione condanna Mps dopo 17 anni

ilgiornale

(Di martedì 29 gennaio 2019)diciassettee tre gradi di giudizio la giustizia italiana hato una banca per comportamento sleale nei confronti di un cliente, spinto a effettuarepur non essendo in condizioni di comprenderne l'effettiva pericolosità.La banca, il Monte dei Paschi di Siena, aveva concesso a una famiglia di agricoltori di modesta istruzione (genitori anziani e pensionati e un figlio convivente, anch"esso avviato al lavoro dei campila licenza media), rilevanti finanziamenti allo scopo di effettuare alcune operazioni in borsa.Secondo i giudici dellale operazioni finanziarie erano ad alto rischio e fortemente speculative. Inoltre i clienti, per quanto potessero essere persone conosciute dall"istituto, non avevano fornito alla banca informazioni sulla loro situazione economica e sugli obiettivi del loro investimento, né erano stati informati della ...