Inter | Perisic estraniato | vuole fuggire | nasce tutto da Icardi

Inter - pronto l'affondo per De Paul : sarebbe lui il sostituto di Perisic (RUMORS) : In casa Inter sono ore molto calde sul fronte mercato. Sono tanti i nomi in uscita visto che tanti giocatori sembrano scontenti. In primis c'è l'esterno croato, Ivan Perisic, che non ha mai nascosto la volontà di provare un'esperienza in Premier League. E chissà che non sia arrivato il momento di accontentarlo visto che su di lui c'è da registrare il forte Interesse dell'Arsenal. Altro giocatore che, poi, vorrebbe lasciare Milano è Antonio ...

Calciomercato Inter : possibile scambio Perisic-Ozil? : Calciomercato Inter: possibile scambio Perisic-Ozil? Il mercato di gennaio sta giungendo alla sua naturale conclusione. Le squadre si stanno attivando per l’ultima raffica del Calciomercato last minute. Non è esente da questo discorso l’Inter, in particolare sul fronte cessioni. Negli ultimi giorni è arrivata la conferma ufficiale da parte di Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, della richiesta di cessione da ...

