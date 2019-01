Inter-Juve | il primo Derby d' Italia della prossima stagione d' estate in Cina

Juventus - stop lungo per Bonucci : Interessati i legamenti : TORINO - Juventus in ansia per Loenardo Bonucci , finito ko nel match vinto 2-1 in rimonta sul campo della Lazio . Questo il bollettino medico pubblicato sul sito dei campioni d'Italia: 'Nel corso ...

Lazio-Juventus 1-2 : Cancelo rimedia all’autogol di Can - poi Ronaldo segna su rigore Torino-Inter 1-0 : decide Izzo : Bianconeri opachi, la squadra di Inzaghi domina per lunghi tratti. Ma dopo l’autorete del turco, i campioni d’Italia aumentano il ritmo e Cr7 dal dischetto non sbaglia

Inter e Juve - una stella a testa dal Real Madrid : Inter e Juve, è lotta a due per Modric . Come riporta Rai Sport , però, in vantaggio ci sono i nerazzurri, visti i discorsi già avviati la scorsa stagione. I bianconeri, invece, sono in pole per la corsa a Marcelo .

Juventus - stampa spagnola : bianconeri in vantaggio sull'Inter per Modric (RUMORS) : Le voci di mercato non si fermano mai e spesso la Juventus è al centro di molte indiscrezioni che a volte vengono confermate e altre volte smentite. In particolare negli ultimi giorni si è parlato di un possibile interessamento dei bianconeri per Luka Modric. Questa notizia tiene banco anche in Spagna e in molti vedono un possibile duello tra Juve e Inter per arrivare al croato. Nella scorsa estate il nome di Modric era stato accostato con forza ...

Inter - Sandro Mazzola : 'Dissi no alla Juve per mio papà Valentino' : L'ex capitano e dirigente dell'Inter, Sandro Mazzola ha dichiarato in un'Intervista alla Gazzetta dello Sport nel giorno del 100esimo anniversario dalla nascita di suo padre Valentino, scomparso nella tragedia del grande Torino a Superga: 'Mamma si era risposata con Piero, persona eccezionale. Lei non ...

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide Interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...

Ronaldo torna all’attacco della Juventus : «Inter vittima di una cospirazione» : Certe ferite restano per sempre e anche se ne dovesse passare di acqua sotto i ponti, la delusione resta indescrivibile.Ronaldo non dimentica. Strano a dirsi ma questa volta le copertine non sono per il Ronaldo, Cristiano della Juventus ma sono tutte per l’ex Fenomeno, Luis Nazario de Lima. L’attuale presidente del Valladolid, dopo aver ricevuto la visita del direttore del progetto del VAR in Spagna è tornato a parlare di ...

Inter - dopo aver preso Cedric sgarbo alla Juventus : Marotta punta anche Darmian : L'Inter sta costruendo il suo futuro grazie alle manovre di Beppe Marotta. Il primo acquisto di giugno sarà Godin dall'Atletico Madrid. Il difensore, giocatore fondamentale nello scacchiere di Diego ...

21esima giornata di Serie A - quote : Inter e Juve dovrebbero vincere - la Roma va a Bergamo : Sarà una giornata molto Interessante quella che ci attende in questo week-end di Serie A. La Juve continua a dominare incontrastata la classifica, ma avrà una partita non facile, proprio come il Napoli, di fatto l'unica vera inseguitrice, che a sua volta si troverà a Milano per una trasferta ostica. Il Campionato si apre questo Sabato alle 15.00 con Sassuolo-Cagliari, sfida difficile per la squadra sarda con gli emiliani in ripresa dopo un avvio ...

Ricavi commerciali : Inter al top in Italia - la Juve prova il sorpasso : Secondo le rilevazioni di Deloitte il Real Madrid balza al primo posto in Europa. In Italia i nerazzurri si confermano primi, ma i bianconeri incalzano L'articolo Ricavi commerciali: Inter al top in Italia, la Juve prova il sorpasso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - in arrivo il portoghese Cedric Soares. Benatia in pressing : vuole lasciare la Juve : I dubbi sulle condizioni di Vrsaljko hanno convinto l'Inter a chiudere, in queste ore, l'operazione , prestito oneroso e riscatto a circa 11 milioni di euro, con il Southampton per il portoghese ...

I pronostici della 21^ giornata di Serie A : Juventus e Inter le favorite : Il weekend calcistico si avvicina, qui di seguito, abbiamo stilato i nostri pronostici della ventunesima giornata della Serie A TIM. Sassuolo - Cagliari 1X + Goal (Quota SNAI 2.25): Entrambe hanno pareggiato settimana scorsa e sicuramente entrambe avranno una gran voglia di fare punti questa settimana. Il Sassuolo non vince da 5 partite ed ha una media di 1,7 goal a partita, invece il Cagliari non vince da 4 partite ed ha una media goal di ...