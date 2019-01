Inter | ecco la richiesta per liberare Miranda

Sanremo 2019 - il conflitto di Interesse oltre ai nomi dei cantanti in gara fatti da Striscia : ecco come mai gli artisti da segnalare sono 21 e non 11 : La notizia di un presunto conflitto di interessi al Festival di Sanremo è tornato al centro della scena dopo il servizio di Striscia la notizia che ha segnalato la presenza in gara di undici artisti legati in qualche modo all’agenzia di Claudio Baglioni, la Friends and Partners di Ferdinando Salzano: Paola Turci, Nino D’Angelo, Francesco Renga, Il Volo, Achille Lauro e Nek. A cui si aggiungono Irama, Ultimo, Federica Carta, Shade e ...

Sanremo 2019 - il rischio conflitto di Interesse (facilmente visibile) “guidato” da Claudio Baglioni : ecco perché il festival quest’anno si fa in”famiglia” : “Baglioni? Non lo reggo: piaceva ai fasci. Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello”, aveva dichiarato lo scorso anno Antonio Ricci. Il cantante aveva fatto poi sapere di aver querelato il papà di Striscia la notizia. Tra i due non corre dunque buon sangue ma questa volta il tg satirico di Canale 5, programma di punta della concorrenza, accende i riflettori su un presunto conflitto di interessi al festival di Sanremo guidato dal ...

Trapianto di rene - ecco la app che ci darà una mano dopo l'Intervento : La vita dopo un Trapianto viene spesso descritta come una rinascita. Ma non mancano le difficoltà da affrontare, a partire dalla terapia cronica antirigetto , che ha inizio durante l'intervento ...

Biglietti Inter-Lazio : ecco come acquistare i biglietti per il match di Coppa Italia : Dopo il sorprendente ko contro il Torino dell’ultima giornata di Serie A per l’Inter di Luciano Spalletti è giù tempo di rituffarsi sulla Coppa Italia, e sul confronto dei quarti di finale contro la Lazio, in un big match che decreterà un’eliminazione eccellente, mentre spalancherà le porte delle semifinali alla vincente. La sfida di svolgerà giovedì 31 gennaio 2019, presso lo Stadio San Siro/Giuseppe Meazza di Milano, casa dei ...

Milan-Inter - il derby si avvicina : ecco le fasi di vendita dei biglietti : Milan-Inter biglietti. Si avvicina l’appuntamento con il derby di Milano in programma il prossimo 17 marzo, una gara che le due squadre, entrambe in lotta per un posto in Champions League, non possono sbagliare. Manca ormai sempre meno alla fine di questo campionato e i punti diventano ancora più pesante. Il Milan, che farà da […] L'articolo Milan-Inter, il derby si avvicina: ecco le fasi di vendita dei biglietti è stato realizzato ...

Inter - riecco Gravillon : 'Qui la mia famiglia - felice di tornare a casa' : Andrew Gravillon torna all'Inter . Questa mattina il difensore ha firmato il contratto con i nerazzurri, prima di tornare al Pescara in prestito fino a giugno. Ecco le sue prime parole a Sky Sport : 'Sono felicissimo, appena l'Inter mi ha richiamato non ci ho pensato un secondo. Per me questa è una famiglia e poter tornare è un'occasione che voglio giocarmi alla grande. Mi volevano altre ...

Aeroporto Catania : 5 nuove rotte Internazionali : ecco quali : Cinque nuove rotte internazionali nel 2019 dall'Aeroporto di Catania, ecco quali e i dati positivi del 2018 registrati nello scalo catanese

Inter - Spalletti non può fare a meno di Brozovic : ecco i dati clamorosi : La Gazzetta dello Sport parla di Marcelo Brozovic e spiega quanto il centrocampista croato sia importante per le trame di gioco di Luciano Spalletti. 'L'importanza di avere Brozo, per Spalletti, è ormai una realtà ...

Calciomercato Inter - ecco Soares. Duello di mercato con il Milan per Carrasco : Non solo Godin fra gli obiettivi concreti dell'Inter, che ha rafforzato la difesa con l'arrivo di Cedric Soares, terzino destro classe 1991 protagonista in questa prima parte di stagione con la maglia ...

Inter - ecco come fare lo sgarbo al Milan - : Il calciomercato di gennaio è nella sua ultima fase e l'unica squadra che ha fatto movimenti significativi è stata il Milan. Dietro però c'è l'altra squadra di Milano, l'Inter, che pur muovendosi per ...

Marsiglia-Lilla Interrotta - ecco il motivo : Marsiglia-Lilla interrotta, ecco il motivo – Si sta giocando un match importante valido per la Ligue 1, in campo Marsiglia e Lilla, il risultato momentaneo è 0-1 per la squadra ospite in un match che ha dato grosse emozioni. Poi la partita è stata interrotta per un petardo esploso in campo e lanciato dalle tribune, la decisione immediata dell’arbitro è stata quella di interrompere il match. Una situazione che ha rovinato lo ...

Inter-Napoli - ecco la stangata : 27 Daspo per gli ultrà violenti : Sono 22 i provvedimenti di Daspo emessi dal questore di Milano per gli scontri prima della partita Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre. Di questi nove sono con obbligo di firma e 13 semplici. E i...

Ecco come la Banca nazionale svizzera aumenterà i tassi d'Interesse : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Mercato - Inter : ecco Cedric Soares. Visite mediche e poi firme : Primo acquisto sul Mercato di gennaio per l'Inter. Cedric Soares sbarca oggi a Milano per sostenere le Visite mediche e poi per le firme del caso sul nuovo contratto. Arriva in prestito oneroso: 1 ...