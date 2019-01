optimaitalia

: RT @santi_bomber: Perché ho Instagram in inglese che diocane non capisco niente - ketyAndrea : RT @santi_bomber: Perché ho Instagram in inglese che diocane non capisco niente - wordweb81 : Instagram in inglese dopo l’ultimo aggiornamento su iPhone, come cambiare lingua in italiano - OptiMagazine : #Instagram in inglese dopo l'ultimo aggiornamento su iPhone, come cambiare lingua in italiano… -

(Di martedì 29 gennaio 2019)Nelle ultime ore, più di qualche nostro lettore si è ritrovato coninsenza aver fatto apparentemente nulla. Il social più amato per i patiti di scatti e più di qualche egocentrico, improvvisamente ha iniziato a parlare ladiversa dall'italiano e una spiegazione plausibile di quanto accaduto è riconducibile all'ultimoperdella popolare app.In effetti a ritrovarsiinnon sono gli utenti Android che abitualmente utilizzano il social dal loro telefono ma solo i profili in possesso di unche, proprio nelle ultime ore, manualmente o in forma automatica, hanno effettuato l'proprio divia iTunes. Quest'ultimo presenta un clamoroso bug che ha resettato lapredefinita del proprio account (l'italiano appunto) per trasformarla in quella di default del social, ossia l'.L'errore di ...