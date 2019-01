Inquinamento nel nolano | i medici per l' ambiente | ' ordinanze contro le emissioni'

Ulaanbaatar - città sospesa nella bolla del suo stesso Inquinamento - Città - : Ma prima di varcare quella meta e con essa il confine del paese più vasto al mondo, il compagno di viaggio m'invitò a scrutare fuori dal finestrino, che secondo la metrica da noi acquisita in tante ...

Aree protette : sbancamento abusivo nel parco del Vesuvio - 72enne denunciato per Inquinamento e disastro ambientale : I carabinieri forestali hanno scoperto uno sbancamento non autorizzato lungo un costone del monte Somma in località Pennino–contrada Malopasso: la zona ricade all’interno del parco nazionale del Vesuvio, in un’area riconosciuta sito di interesse comunitario-zona di protezione speciale e sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. L’area, ricoperta da un bosco di castagno, era stata aggredita realizzando uno ...

Smog Emilia-Romagna : subisce pure l’Inquinamento delle navi nel Mediterraneo : Lo Smog in Emilia-Romagna potrebbe essere incentivato anche dalle navi che solcano l’Adriatico, il Tirreno e il mar Ligure. Se n’è accorta l’agenzia ambientale regionale Arpae, in uno studio condotto nell’ambito del progetto Supersito sul rapporto fra l’inquinamento atmosferico e la salute delle persone. I tecnici di Arpae hanno analizzato dal punto di vista chimico le polveri ultra-sottili (pm 2,5) rilevate in ...

Inquinamento : domenica ecologica a Bologna - Imola e nell'agglomerato : Le limitazioni Le limitazioni alla circolazione riguardano i veicoli benzina fino all'euro 1, diesel fino all'euro 3 e ciclomotori pre euro. Sono previste deroghe a tutela di particolari necessità ...

Maltempo : da Stintino il no all’Inquinamento da plastica nel mare : Hanno dimostrato preparazione e conoscenza e con molta tranquillità hanno fatto agli esperti domande su tartarughe e parchi. Con altrettanta facilità e prontezza hanno poi risposto ai quesiti dei relatori sui rischi dell’inquinamento da plastica. I bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie di Stintino sono stati i veri protagonisti della giornata di educazione ambientale “Say no to plastic pollution”, organizzata mercoledì al Mut ...

Inquinamento - nel Nord Italia è allarme smog : da Milano a Bologna blocchi auto fino a lunedì : allarme smog nel Nord Italia. Da oggi partono nuovi blocchi alla circolazione delle auto per via dei dati sulle polveri sottili. Toccate da questi provvedimenti anche Bologna, Milano, Venezia e Padova.Lombardia. Scattano da venerdì 7 dicembre, le misure temporanee di primo livello in 6 province della Lombardia, in attuazione dell'Accordo di Bacino padano. Le limitazioni riguarderanno i comuni coinvolti delle province di Milano, Monza e ...

Inquinamento - il Nord nella morsa dello smog : auto diesel ferme da oggi a lunedì : Divieti per i mezzi fino a Euro 4 a Milano, Bologna, Padova e Venezia. Sei province interessate in Lombardia, tutte e nove in Emilia-Romagna e quattro in Veneto. A Torino stop da domani. Timori per le feste natalizie

Inquinamento nel Fiume Sacco : esposto di Legambiente : Inquinamento nel Fiume Sacco: spesso strato di schiuma bianca nel Fiume. esposto di Legambiente. “Individuare i responsabili di questo continuo disastro ambientale” Dopo le ennesime segnalazioni e video di cittadini allarmati che hanno pubblicato video impressionanti di schiume evidentemente inquinanti sul Fiume Sacco, Legambiente invia esposto alle autorità competenti: ai carabinieri forestali e ai sindaci. “Chiediamo di individuare i ...

Inquinamento : trovata balena morta con 6 kg di plastica nello stomaco : Inquinamento - E di pochi giorni fa la notizia del ritrovamento di un cetaceo spiaggiato vicino al parco naturale di Wakatobi, in Indonesia. Nel suo stomaco sono stati rinvenuti: un migliaio di pezzi...