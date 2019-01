Infortuni sul lavoro | aumentano denunce e casi mortali

Inail : più Infortuni sul lavoro nel 2018. 1133 quelli mortali (+10%) : Inail: più infortuni sul lavoro nel 2018. 1133 quelli mortali (+10%) Secondo i dati dell’Istituto sono in crescita le denunce di incidenti e vittime in ambito lavorativo. Sale anche il numero di patologie di origine professionale denunciate, che sono state quasi 60mila Parole chiave: ...

Incidenti sul lavoro - Inail : “L’anno scorso 1.133 denunce di Infortuni mortali - in aumento del 10%” : Nel 2018 sono aumentate del 10,1% le denunce di infortuni mortali sul lavoro presentate all’Inail. I morti sono stati 1.133, 104 in più rispetto alle 1.029 del 2017. Le denunce di Incidenti sul lavoro, compresi quelli non mortali, sono state 641.261 (+0,9% rispetto al 2017, quando erano state 635.433). In salita anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 59.585: il 2,5% in più, pari a 1.456 casi aggiuntivi rispetto ai ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i punti deboli e di forza dell’Italia. Si punta sull’esperienza - un peccato per gli Infortuni : Quattro giorni all’esordio. La Nazionale italiana di Rugby si prepara alla trasferta scozzese: sabato inizierà il proprio cammino nel Sei Nazioni a Murrayfield contro i padroni di casa della Scozia in un incontro già decisivo, dove la banda di Conor O’Shea andrà a caccia di una vittoria che manca ormai da tre edizioni del torneo agli azzurri. Andiamo a scoprire i punti di forza e i punti deboli della Nazionale tricolore. punti di ...

Infortunio Bonucci : la Juve ora torna sul mercato? : Infortunio Bonucci, gli aggiornamenti – In avvio gara, per fermare uno scatenato Correa, la scivolata scoordinata, la caviglia che rimane sotto al corpo e si gira con un movimento innaturale. La smorfia di dolore è un primo segnale della gravità dell’Infortunio, ma Bonucci non molla e rimane in campo un’altra mezzora provando a recuperare a […] L'articolo Infortunio Bonucci: la Juve ora torna sul mercato? proviene da Serie A News ...

Basket - Pianigiani sull’Infortunio di James : “Spero di riaverlo venerdì in Eurolega. Nunnally può giocare in più ruoli” : In casa Olimpia Milano tengono banco nelle ultime ore le condizioni del gomito di Mike James. L’americano si è procurato un’iperestensione del gomito destro nella partita di campionato di ieri contro la Virtus Bologna. James è uscito dopo il primo quarto e non è più rientrato, probabilmente anche a scopa precauzionale. Così ha parlato Simone Pianigiani in conferenza stampa sul Mike James: “Mi auguro che non sia nulla di ...

NBA - gli aggiornamenti sull'Infortunio di LeBron James : salta anche Phoenix : LOS ANGELES - Procede il recupero di LeBron James e migliorano le condizioni del n° 23 dei Los Angeles Lakers , ma ancora non c'è certezza su quando potrà tornare in campo. Per la prima volta nell'...

Infortunio Pjanic - le ultime sul centrocampista della Juventus : Infortunio Pjanic, bosniaco out per la Lazio- Non farà parte della complicata trasferta di Roma. Non scenderà in campo, non sarà tra i protagonisti all’Olimpico domenica sera. Miralem Pjanic non giocherà il personale “derby” contro la Lazio, lui che per cinque stagioni è stato perno inamovibile del centrocampo della Roma. Il bosniaco, assente lunedì sera […] L'articolo Infortunio Pjanic, le ultime sul centrocampista della ...

LeBron James non torna - Rajon Rondo sì : la NBA si interroga sul suo Infortunio : Quell'episodio ha generato un bel po' di polemiche nell'anno in cui la NBA ha deciso di aprirsi al mondo delle scommesse , un mercato che vale 1.2 miliardi soltanto nei primi sei mesi del 2018 e ...

Sci - Lindsey Vonn sull'Infortunio : 'Ho una lesione al nervo peroneo. Non farò la prima prova di Garmisch-Partenkirchen' : Messaggio su Instagram di Lindsey Vonn per chiarire le sue condizioni dopo i problemi accusati a Cortina d'Ampezzo. La sciatrice statunitense ha affermato di voler saltare la prima prova cronometrata ...

Infortunio Belotti - scongiurata la frattura : le ultime sulle condizioni del bomber del Torino : Torino, qualche ora d’ansia in casa granata per quanto concerne le condizioni del centravanti Belotti: le ultimissime Il ‘Gallo’ Belotti alle prese con qualche problema fisico dopo l’allenamento di ieri del Torino. In un primo momento infatti, dopo un duro colpo alla mano, si è parlato di possibile frattura per il centravanti granata. Secondo Tuttosport invece, dopo gli esami di rito, tale ipotesi è stata ...

Australian Open - Infortunio Serena Williams : sul 5-1 al terzo set la distorsione che è costata cara : Serena Williams è stata eliminata dagli Australian Open per mano di Karolina Pliskova, a causa anche di un infortunio nel terzo set Si ferma ai quarti di finale la corsa di Serena Williams negli Australian Open, primo Slam della Stagione. L’ex numero uno del mondo ha perso con Karolina Pliskova che ha ribaltato il risultato che la vedeva soccombere grazie ad un problema occorso alla statunitense che ha poggiato male il piede sinistro ...