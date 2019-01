Incidenti sul lavoro | Coldiretti | calo solo in agricoltura

Incidenti sul lavoro - Inail : “L’anno scorso 1.133 denunce di infortuni mortali - in aumento del 10%” : Nel 2018 sono aumentate del 10,1% le denunce di infortuni mortali sul lavoro presentate all’Inail. I morti sono stati 1.133, 104 in più rispetto alle 1.029 del 2017. Le denunce di Incidenti sul lavoro, compresi quelli non mortali, sono state 641.261 (+0,9% rispetto al 2017, quando erano state 635.433). In salita anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 59.585: il 2,5% in più, pari a 1.456 casi aggiuntivi rispetto ai ...

Serata di Incidenti sulle strade : due feriti : Due incidenti, nella Serata di domenica, sulle strade vercellesi. Intorno alle 20,30 una donna, al volante di una Mercedes Classe A, ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada in corso 2 ...

Aereo scomparso nella Manica - terribile “curriculum” di Incidenti per il modello su cui volava Emiliano Sala : ecco le possibili cause. L’ex fidanzata : “Indagate sulla mafia del calcio” : Emergono nuovi particolari sull’incidente Aereo che ha coinvolto Emiliano Sala, 28enne calciatore argentino di origini italiane. nella sera di lunedì 21 gennaio, il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, è sparito sopra Guernsey, nel Canale della Manica. Il presidente del Cardiff, con il quale Sala aveva appena firmato un contratto da 15 milioni di sterline, ha dichiarato che “pregano ancora” per ricevere notizie positive ma che sono tutti ...

ACI : gli Incidenti sulle strade extraurbane secondarie : Le province con l’incidentalità più elevata – sia per numero sia per densità di incidenti – sulle strade extraurbane secondarie sono Milano (693 km di strade, 741 incidenti, 13 morti e 1.194 feriti), Venezia (860 km, 490 incidenti, 12 morti e 709 feriti), Padova (1.039 km, 542 incidenti, 14 morti e 745 feriti) e Treviso […] L'articolo ACI: gli incidenti sulle strade extraurbane secondarie sembra essere il primo su ...

Incidenti : scontro sulla Palermo-Messina - cordoglio di Musumeci per vittime : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime dell'incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada Palermo-Messina, all'altezza di Roccalumera. "A nome del governo regionale e mio personale - si legge in

Forte tempesta di neve e ghiaccio sulla metà orientale degli USA : record in Illinois - blackout e centinaia di Incidenti. 7 vittime [FOTO] : 1/38 ...

Incidenti in Montagna - Valle Aosta : cadono sulle piste da sci - gravi 2 minorenni : Incidente in Valle d’Aosta: 2 ragazzi minorenni sono stati ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta a causa di Incidenti sulle piste da sci verificatisi ieri a Estoul (Brusson), nel comprensorio del Monterosa Ski, e a Pila (Gressan). Si tratta di un 16enne e di un 14enne. A Pila l’incidente si è verificato nello snowpark: il ragazzo è caduto, si è rialzato e poi è salito sulla seggiovia, dove ha ...

Incidenti sul lavoro : operaia resta bloccata con le braccia in un macchinario - è grave : Un’operaia è rimasta gravemente ferita alle braccia in un incidente sul lavoro avvenuto in una lavanderia industriale in località Passovecchio a Crotone. La donna è rimasta con le braccia incastrate tra i rulli di una macchina piegatrice di indumenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che, nonostante la difficoltà dell’intervento per gli spazi ridotti e la delicatezza della situazione, sono ...

Basta Incidenti e morti sulla strada - gli autotrasportatori umbri si fermano : Vogliamo invece rilanciare il tema affinche le istituzioni e la politica se ne facciano carico pienamente, ponendo questa piaga in cima all'agenda politica del paese. Non e possibile infatti che, ...

Incidenti sulle montagne lombarde : 2 morti in poche ore : Due Incidenti mortali nelle montagne lombarde nel giro di poche ore: il primo incidente si è verificato questa mattina a Valbondione (Bergamo), dove ha perso la vita un 47enne di Berzo San Fermo, caduto in un dirupo durante una gita. A distanza di poche ore un secondo incidente: un alpinista milanese è deceduto cadendo in un canalone sul monte Blumone, in provincia di Brescia tra Valsabbia e Vallecamonica. Con lui anche una donna, 35enne, che è ...

Sanità : Inail - +9 - 9% Incidenti mortali sul lavoro nel 2018 : Roma, 4 gen. (AdnKronos Salute) - Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate[...]

Da Val Susa a Renon - tre giorni - tre bimbe - tre Incidenti. Torna l'allarme sicurezza sulle piste da sci : Sono bastati pochi attimi perché una giornata di svago e di divertimento si trasformasse in tragedia. Negli ultimi tre giorni due bambine sono morte mentre erano con la famiglia su una pista da sci. Una terza si è salvata ma nello scontro con un'altra sciatrice, in Friuli, ha riportato ferite gravi. Questi tre episodi, avvenuti nel giro di così poco tempo, riportano l'attenzione sulla necessità di sicurezza sulle ...

Incidenti sulle piste da sci a Sestriere e Sauze - Cronaca dal nord ovest : Pomeriggio di Incidenti sulle piste da sci del Torinese, ieri 30 dicembre. Intorno alle 15 l'eliambulanza del 118 di Torino è intervenuta a Sestriere, dove un bimbo di circa sei anni era caduto mentre ...

Incidenti montagna : il Soccorso Alpino punta sulla prevenzione : “Migliorare la prevenzione degli Incidenti e la sensibilizzazione dei frequentatori della montagna sulle buone norme da adottare in caso di incidente, per rendere più efficiente ed efficace il nostro intervento”. Tempo di consigli, e di bilanci, per il Soccorso Alpino piemontese, che nell’augurare buon Natale agli appassionati di montagna fa il punto sulle attività svolte. “Rispetto al passato non siamo intervenuti in ...