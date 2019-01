Incidente sul lavoro in zona industriale | cade da 6 metri | è grave

Bari - operaio 24enne muore in un Incidente sul lavoro : precipitato da un’altezza di 15 metri : La vittima, Davide Di Gioia, aveva ventiquattro anni ed era di Capurso, nella provincia di Bari. L’incidente mortale è avvenuto presso le industrie Fracchiolla, azienda specializzata nella produzione di serbatoi per l'industria alimentare e farmaceutica, tra Adelfia e Valenzano. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

Vertice in procura ad Aosta sull'Incidente aereo del Rutor - AostaOggi.IT : Aosta. Continuano le attività di indagine sull'incidente aereo avvenuto sul ghiacciaio del Rutor venerdì scorso. Ieri il ...

L'ex manager muore in un Incidente sulla A4 Lacrime della Ferragni : "Sono senza parole" : La vita delL'ex manager di Chiara Ferragni si è conclusa sull'autostrada A4, di fronte all'aeroporto di Orio al Serio. L'auto di Alessio Sanzogni, 34 anni, si è infilata sotto un tir. Ieri erano da ...

Salento - Incidente mortale sulla statale 274 : vittime due donne di 30 e 40 anni : Un grave incidente sulla statale 274, che unisce Gallipoli a Santa Maria di Leuca è accaduto durante la notte tra domenica 27 e lunedì 28 gennaio, intorno alle 3:00 del mattino, come riportato sul sito FanPage.it. La causa del terribile sinistro è ancora in via di accertamento; le donne, ognuna alla guida della propria auto, si sono urtate violentemente. Una volta arrivati sul posto, i medici dell’ambulanza hanno confermato che le due giovani ...

È morto Alessio Sanzogni - Incidente stradale sull'A4. Il dolore di Chiara Ferragni : morto in un incidente stradale Alessio Sanzogni, noto influencer ed ex manager di Chiara Ferragni . L'incidente è avvenuto la notte scorsa sull'A4 in provincia di Bergamo. Sanzogni, 34 anni, era di ...

Lanuvio. Incidente sulla Nettunense : gravi 2 bambini di 7 e 9 anni : E’ drammatico il bilancio dell’Incidente avvenuto lungo la via Nettunense al chilometro 18.900 nel comune di Lanuvio. Una Ford Fiesta

La Dottoressa Giò verso il finale di stagione con la verità sull’Incidente : chi ha investito Giorgia? Anticipazioni 29 gennaio : Il finale di stagione de La Dottoressa Giò è alle porte. Dopo la decisione di Mediaset di anticipare la messa in onda della quarta e ultima puntata della fiction con Barbara d'Urso, i fan avranno modo di scoprire come andrà a finire per Giorgia Basile e i suoi progetti tra la serata di oggi e quella di martedì, ma quale sarà la verità che verrà a galla? Il finale de La Dottoressa Giò porterà il pubblico nuovamente il pubblico alla sera ...

Mansuè. Enrico Trudu morto in un Incidente sulla provinciale 50 : Drammatico incidente sulla strada provinciale 50, tra Oderzo e Mansuè. Due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto una Panda è

Incidente stradale sulla 107 - muore ragazzo di 26 anni : CELICO , COSENZA, Un giovane di 26 anni, Domenico Martino, di Spezzano della Sila, é morto ed altre due persone sono rimaste ferite in un Incidente stradale accaduto lungo la statale 107 'Silana ...

Tragedia sul ghiacciaio del Rutor - trovati morti i due dispersi : 7 vittime Arrestato il pilota dell'aeroplano Nel 2014 Incidente con lo ... : Sono stati trovati morti anche i due dispersi dell'incidente aereo avvenuto ieri sul ghiacciaio Rutor, la Thile, Val d'Aosta, tra un aereo da turismo e un elicottero impegnato nel servizio di eliski. ...

Stamattina c’è stato un grave Incidente sulla tangenziale est di Milano : ci sono un morto e quattro feriti : Stamattina c’è stato un grave incidente sulla tangenziale est di Milano, all’altezza di Cascina Gobba: ci sono un morto e quattro feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30, quando un auto ha imboccato contromano una rampa della tangenziale scontrandosi con

La Thuile - Incidente tra un elicottero e un aereo da turismo sul Rutor : 7 morti : Le vittime sono il pilota dell'elicottero Maurizio Scarpelli, di 53 anni, toscano, la guida alpina Frank Henssler di 49 anni. Gli altri tre passeggeri deceduti non sono stati ancora identificati. Con ...