In Francia un’agenzia che permette ai rifugiati di valorizzare i loro talenti artistici e

(Di martedì 29 gennaio 2019) Mentre l'Italia, uno dei pochi paesi europei a non aver subito un attentato terroristico, si scopre razzista e blocca in mare aperto, poche decine di disgraziati torturati dalla nausea, dal gelo invernale, dalle file davanti all'unico bagno a bordo, lache ha vissuto sulla propria pelle le stragi del Bataclan, di Charlie Hebdo, di Strasburgo, trova un modo per coniugare tolleranza e integrazione: un'agenzia che permetta aidie professionali.Si chiama Ensamble ("Insieme") ed è stata creata da Youssif Abd El Haliem, rifugiato sudanese e ingegnere elettronico, e Manon Ahanda, organizzatrice di progetti culturali e cofondatrice del BAAM (associazione per i migranti in). Dopo ilincontro nel campodi Pajol (nel 18 arrondissement a Parigi), Youssif e Manon hanno deciso che dovevano fare qualcosa per dare ...