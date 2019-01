Iliad | l' arrivo dell' azienda francese ha fatto perdere 300 milioni di euro ai competitor

TIM 10 Go New 30GB disponibile per chi proviene da Vodafone - Iliad e MVNO e in arrivo le nuove offerte DAY xTE : I clienti Vodafone, Iliad e degli operatori virtuali che desiderano passare a TIM possono attivare il nuovo piano TIM 10 Go New 30GB L'articolo TIM 10 Go New 30GB disponibile per chi proviene da Vodafone, Iliad e MVNO e in arrivo le nuove offerte DAY xTE proviene da TuttoAndroid.

In arrivo offerte Iliad sempre meno convenienti? Per gli analisti l’operatore non potrà farne a meno : Le offerte Iliad hanno colpito il mercato italiano dallo scorso maggio 2018 e di certo la loro economicità ne ha decretato anche il successo. Tuttavia ci si interroga, a più riprese, se il modello in questione sia del tutto sostenibile nel medio e pure lungo periodo. Gli analisti della società finlandese Rewheel hanno appena sfornato la loro opinione, prospettando un futuro più che difficile per il quarto vettore nostrano. Gli esperti si sono ...

Per la rete Iliad Italia - in arrivo tre nuove antenne proprietarie : ancora proteste per le installazioni? : La rete Iliad Italia proprietaria doveva essere l'obiettivo cardine dell'operatore mobile nel 2019 e probabilmente lo sarà. Un paio di giorni fa abbiamo riportato un'intervista a Benedetto Levi in cui il giovanissimo AD ha parlato appunto dell'intenzione di ampliare e non poco le proprie infrastrutture, nonostante le prime difficoltà pure incontrate nelle operazioni. Per questo motivo, l'anno si apre in bellezza con le richieste di ...