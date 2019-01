Il Volo | il nuovo disco Musica | «Siamo pronti a stupirvi»

Il Volo - festa e disco nuovo per i dieci anni insieme : "Dopo Sanremo il tour mondiale" : "Non pretendiamo di piacere a tutti. D'altra parte c'è chi ci ha messo duemila anni per essere amato". A parte questa infelice battuta di Piero Barone, i ragazzi del Volo sono simpatici. Vincitori di Sanremo 2015 con Grande Amore, reduci dallo show di Panama in cui hanno cantato davanti a Papa Franc

Musica è il nuovo album de Il Volo in uscita a febbraio dopo Sanremo e già in pre-order in più versioni speciali : Si intitola semplicemente Musica il nuovo album de Il Volo in uscita a febbraio 2019 dopo la partecipazione del trio al Festival della Canzone Italiana, in scena dal 5 al 9 febbraio al Teatro Ariston e in diretta su Rai1. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torneranno in gara al 69° Festival di Sanremo dopo averne già vinto uno nel 2015 con Grande Amore: stavolta concorreranno con un brano dal titolo Musica Che Resta, che farà ...

Chelsea - Higuain è un nuovo giocatore dei blues : “quando si è presentata questa opportunità - l’ho colta al Volo” : Il club inglese ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante argentino, che vestirà la maglia numero nove Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea, il club inglese ha ufficializzato l’ingaggio del Pipita con un comunicato apparso sul proprio sito. L’argentino ha scelto la maglia numero nove, promettendo di ripagare la fiducia dimostrata dalla società londinese. AFP/LaPresse questa la nota del club, in cui ...

Ducati Diavel 1260 - partita la produzione del nuovo DiaVolo [FOTO e PREZZO] : Sale l’attesa per la nuova Ducati Diavel 1260 che sarà disponibile presso i concessionari da metà febbraio È iniziata a Borgo Panigale la produzione del nuovo Ducati Diavel 1260. La prima moto è scesa dalla linea lunedì 21 gennaio e, come vuole la tradizione, è stata accolta da tutta la fabbrica con brindisi e discorso ufficiale dell’Amministratore Delegato, Claudio Domenicali e di Silvano Fini, Direttore di produzione. Il successo ...

Genova - per la ricostruzione serve tempo. Basta che non sia un nuovo ‘ponte del diaVolo’ : Partecipando a un dibattito sul disastro del viadotto Polcevera – nell’ambito del Festival della Criminologia: Ponte Morandi, crimine pubblico e privato: racconto, divulgazione, riflessione – ho citato la vulgata antropologica dei “ponti del diavolo”, in contrasto con l’esegesi moderna che fa dei ponti un simbolo di unione e vicinanza, immortalato dai ponti inesistenti stampati sul retro di ogni banconota in euro. Come scrisse Anita ...

Luigi FaVoloso - nuovo amore dopo Nina Moric : è la super sexy del GF : Archiviata o meno la storia con Nina Moric, Luigi Favoloso sembra essersi consolato in tutta fretta. Da qualche tempo i due non si vedono più insieme sui social e questo sembra aver alimentato le voci di una possibile rottura. In attesa di ricevere una smentita, o forse una conferma dai diretti interessati, Luigi Favoloso si dà da fare. Come? Con un’altra donna ovviamente. La persona in questione è Fabiana Britto, la modella brasiliana spesso ...

Iia - nessun accordo sulla cassa integrazione. Sindacati delusi. “Confronto fallimentare - ora un nuovo taVolo” : “nessun accordo sulla cassa integrazione straordinaria, il lungo confronto al ministero del Lavoro è stato fallimentare“. Sono i Sindacati ad annunciare l’ennesima fumata nera sulla vertenza Iia (Industria italiana autobus), delusi dal vertice di giovedì al ministero dello Sviluppo Economico. “La direzione aziendale – si legge nella nota congiunta firmata dal segretario nazionale della Fiom-Cgil Michele De Palma e ...

Il Volo libero in parapendio e deltaplano si appresta ad affrontare l'anno nuovo con tutte le carte in regola per i migliori successi. : ... vice campione d'Europa in carica, volerà a Kruscevo in Macedonia, sito che la federazione internazionale ha scelto per la disputa della 16.a edizione dei Campionati del Mondo di questa specialità. ...

La Chiesa cattolica si è seduta di nuovo al taVolo della politica : Si dice che in Vaticano esistano due stanze: quella 'del potere', intesa come quella in cui l'azione della Santa Sede si declina addosso alle 'cose' del mondo, e quella 'dei libri'. Il Papa e la sua ...

Nuovo Volo di Air Italy per il Canada - biglietti in vendita da domani : Dal 6 maggio si viaggerà per Toronto. Air Italy è lieta di annunciare che a partire dal 6 maggio 2019 avvierà un volo diretto verso la città canadese di Toronto, l'ottava nuova destinazione ...

Nuovo test di Volo per la navetta di Virgin Galactic : il sogno del turismo spaziale diventerà presto realtà? : Richard Branson, patron di Virgin Galactic, si sta preparando a fare il passo tanto atteso di cercare di far volare la sua navetta dedicata al turismo spaziale fino ai confini dello spazio. La Virgin Space Ship (VSS) Unity è sottoposta ai controlli finali in preparazione di un test che dovrebbe portarla molto più in alto rispetto a prima e un grande passo più vicina a trasformare il sogno del turismo spaziale in realtà. “È un giorno che ...

Il dietro le quinte del Volo in elicottero di Tom Cruise nel nuovo Mission : Impossible – Fallout : Sale in quota e poi va giù in picchiata, con tanto di virata a 360 gradi, per sorprendere i nemici e portare a termine l’ennesima Missione. Tom Cruise in versione pilota – di elicottero – firma una delle scene a più alto tasso d’adrenalina di Mission: Impossible – Fallout, ultimo capitolo della saga che, dopo i 789 dollari ricavati al botteghino, sarà disponibile dal 12 dicembre nei formati 4K Ultra Hd, Blu-ray e Dvd. La clip mostra la lunga e ...

In Kenya c’è stato un nuovo arresto legato al rapimento della Volontaria Silvia Romano : C’è una novità sul caso di rapimento della volontaria italiana Silvia Romano in Kenya: la rete televisiva Kenyana NTV dice che un alto ufficiale del Kenya Wildlife Service (KWS), l’agenzia governativa che si occupa della protezione dei parchi nazionali, è

‘O DiaVolo - il nuovo album di Francesco Di Bella è il canto di una Napoli nascosta : Cala il sole sui vicoli di Napoli. Il tempo è scandito dal rumore del pallone che rimbalza sulle saracinesche dei negozi calciato forte dai bambini che emulano un gol di Lorenzo Insigne, sognando di diventare i nuovi Maradona. Ogni calcio al pallone è una nota, come quella di un percussionista, alla Tullio De Piscopo, che suona la melodia dell’umanità. Quella varia e vivace che popola la Napoli di Francesco Di Bella, ex frontman dei 24 Grana, ...