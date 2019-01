Il vicolo cieco del governo sul caso Sea Watch

Brexit - Londra si è infilata in un vicolo cieco. Gli errori della May minano l'unità del Regno Unito : Ne è uscita azzoppata, con conseguenze che inevitabilmente hanno finito per influenzare la sua capacità di manovra politica, sia in patria che a Bruxelles. Il Dup ha da tempo annunciato che voterà ...

Laura - giovane prof trovata morta nei campi. Il killer : «L'ho mandata in un vicolo cieco - poi l'ho uccisa» : Prima ha fornito indicazioni decisamente contraddittorie, poi ha ammesso l' omicidio , ma non la violenza sessuale . Bernardo Montoya , 50enne pluripregiudicato spagnolo, è il killer reo confesso di ...

Spagna - prof 26enne violentata e uccisa dal vicino di casa. “L’ho aggredita in un vicolo cieco - legata e spogliata” : Ha provato a lavare con la candeggina tutte le tracce che l’avrebbero inchiodato. Lui, Bernardo Montoya, un 50enne con oltre 20 anni di carcere alle spalle di cui 17 per omicidio, ha confessato: ha ucciso la sua vicina di casa Laura Luelmo, la maestra spagnola di 26 anni sequestrata, violentata e massacrata con estrema crudeltà. Laura, ha raccontato il killer, gli avrebbe chiesto un’informazione sul supermarket più vicino e lui l’avrebbe ...

Spagna - prof 26enne violentata e uccisa dal vicino di casa pluripregiudicato. “L’ho aggredita in un vicolo cieco” : Ha provato a lavare con la candeggina tutte le tracce che l’avrebbero inchiodato. Lui, Bernardo Montoya, un 50enne con oltre 20 anni di carcere alle spalle di cui 17 per omicidio, ha confessato: ha ucciso la sua vicina di casa Laura Luelmo, la maestra spagnola di 26 anni sequestrata, violentata e massacrata con estrema crudeltà. Laura, ha raccontato il killer, gli avrebbe chiesto un’informazione sul supermarket più vicino e lui l’avrebbe ...

Laura - giovane prof trovata morta nei campi. Il killer confessa : 'L'ho mandata in un vicolo cieco - poi l'ho uccisa' : Prima ha fornito indicazioni decisamente contraddittorie, poi ha ammesso l' omicidio , ma non la violenza sessuale . Bernardo Montoya , 50enne pluripregiudicato spagnolo, è il killer reo confesso di ...

Ue - combattere certe politiche è sacrosanto. Ma così l’Italia entra in un vicolo cieco : È sempre più evidente come l’Unione Europea rischia di mettersi nei guai, determinato dalle sue scellerate politiche di subordinazione alle lobby, dalla sua cieca accettazione dei dogmi neoliberisti, dal venir meno di ogni principio di solidarietà nei rapporti reciproci, dalle sue impostazioni economiche e finanziarie che, rinunciando a un massiccio intervento pubblico, distruggono ogni possibilità di futuro per salvaguardare le rendite ...

Savona e il vicolo cieco della maggioranza : non reggeremo a lungo|Che succede ora? : Il ministro per gli affari europei avverte: «Non ha più senso andare avanti e la manovra è da riscrivere»

Savona e il vicolo cieco della maggioranza : non reggeremo a lungo - manovra da riscrivere Che succede ora? Tutti i rischi : Il ministro per gli affari europei avverte: «Non ha più senso andare avanti e la manovra è da riscrivere»