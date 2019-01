Il tour mondiale de Il Volo parte da Matera e passa per l’Arena di Verona

Il tour mondiale di Marion Le Pen Ma a Oxford protestano : «Fascista» : "Fate sapere alla fascista da quattro soldi Marion Maréchal Le Pen che il fascismo non è gradito nella nostra città né altrove. Ci vediamo fuori dall'Unione alle 15". Così, sfidando la neve che gelava Oxford, al grido in rima di "Le Pen, never again", un gruppo di studenti, attivisti e sindacalisti inglesi ha ripetuto il copione riservato alle figure più controverse chiamate a parlare alla Oxford Union Society, la fondazione che è un'icona del ...

Robert Langer - autorità scientifica mondiale - in tour in Italia per parlare di start-up : Nel corso del suo tour in Italia, mercoledì 9 gennaio il Prof. Robert Langer ha tenuto una conferenza all’Università Campus Bio-Medico di Roma. Successivamente è stato ospite della LUISS per un incontro pubblico, moderato da Gianni Riotta. Langer, classe 1948, è oggi tra gli scienziati più illuminati del nostro tempo, con oltre 220 importanti riconoscimenti, 1.000 brevetti, oltre ad aver patrocinato oltre 40 nuove imprese (start-up)....Continua ...

Sanremo Giovani 2018 e un tour mondiale : i nuovi talenti italiani saranno valorizzati anche all'estero : L'iniziativa si inserisce anche nel piano di promozione integrata promosso dal MAECI per la valorizzazione delle eccellenze dell'Italia nel mondo.

Si aggiungono 14 date per il tour mondiale di Eros Ramazzotti : Roma, 11 dic. , askanews, - Sessanta show con date in Nord e Sud America. Eros Ramazzotti toccherà città come New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Toronto, Mexico City, Buenos Aires, Rio De Janeiro, ...