Il Segreto | salta la puntata serale di oggi su Rete 4 | c' è La dottoressa Giò su Canale 5

(Di martedì 29 gennaio 2019) Colpo di scena per tutti i fan della soap opera Ilche questa sera 29 gennaio erano pronti a collegarsi su4 per seguire la nuovain programma alle ore 21.30 circa. Possiamo svelarvi che, stando alle anticipazioni riportate dal palinsesto ufficiale Mediaset, questa sera ladella soap iberica non verrà trasmessa per lasciare spazio alla messa in onda dell'ultimade LaGiò con Barbara D'Urso in onda su5 in prime time.Cancellato l'appuntamento di questa sera con la soap Ilsu4 In casa Mediaset, infatti, hanno scelto di mettere mano ai palinsesti di questa settimana, ed ecco che hanno diramato un comunicato stampa con il quale annunciavano che avrebbero anticipato la messa in onda della quarta e ultimade LaGiò. L'ultimo episodio verrà trasmesso stasera 29 gennaio e non domenica ...