Il Segreto Anticipazioni 30 gennaio 2019 | Mauricio trova un pezzo di messale di Francisca

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana : Elsa delusa da Isaac - Adela entra in coma : Nuovo appuntamento incentrato sull’avvincente telenovela di origini iberiche “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra. Nelle puntate che il pubblico italiano avrà modo di guardare la prossima settimana, la nuova protagonista Elsa Laguna cadrà in preda alla disperazione profonda, non appena Isaac Guerrero le dirà di essere il padre del figlio che aspetta la sua ex domestica Antolina. L’insegnante Adela invece, entrerà in coma dopo essere stata ...

Il Segreto Anticipazioni 29 gennaio 2019 : Raimundo si mette alla ricerca di Francisca : Mentre Elsa cerca di scoprire chi è l'uomo che ha sedotto e abbandonato Antolina incinta, l'Ulloa si mette sulla tracce di sua moglie.

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 febbraio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 3 a venerdì 8 febbraio 2019: Elsa non accetta che Isaac sia il padre del bambino che Antolina aspetta e, dopo diverse ore passate nella sua stanza, affronta l’uomo per sottolineare di essere delusa da lui. Quando la Laguna lascia l’abitazione, Isaac pensa di inseguire la fidanzata ma Antolina avverte un improvviso dolore al ventre che lo costringe a rinunciare. ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Julieta subisce un abuso nella foresta : La telenovela iberica Il Segreto continua a stupire il pubblico. Nelle puntate che saranno trasmesse su Antena 3 questa settimana ci sarà un bruttissimo avvenimento. Purtroppo riguarderà l’eroina di Puente Viejo, che sin da subito ha conquistato il pubblico con il suo coraggio. Si tratta di Julieta Uriarte che, dopo aver appreso che Adela sta male, deciderà di raccogliere delle bacche. La nipote di Consuelo non riuscirà nel suo intento perché ...

Anticipazioni Il Segreto : Prudencio disposto a divorziare dalla moglie Julieta : Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulle trame dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nei prossimi mesi su Canale 5 ci sarà il ritorno inaspettato di Gonzalo Castro, che darà avvio a dei cambiamenti. Il marito di Maria Castaneda, dopo aver rimesso piede nel suo paese natale, si alleerà con il nonno Raimundo Ulloa per sbarazzarsi una volta per tutte del nemico Fernando Mesia. Per ...

Il Segreto Anticipazioni : PRUDENCIO vuole concedere l’annulamento a JULIETA : Svolta “apparentemente” positiva per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) farà infatti sapere alla ragazza di essere disposto a concederle l’annullamento alla Sacra Rota del loro matrimonio. Cerchiamo dunque di capire come si arriverà a questo passaggio fondamentale della storyline… Le anticipazioni segnalano che la strana proposta arriverà quando Raimundo ...

Il Segreto Anticipazioni 29 gennaio 2019 : Raimundo inizia le ricerche di Francisca : Mentre Elsa cerca di scoprire chi è l'uomo che ha sedotto e abbandonato Antolina incinta, l'Ulloa si mette sulla tracce di sua moglie.

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Julieta subisce un abuso : anticipazioni Il Segreto puntate spagnole:, Julieta scompare nel boso: dramma per la Uriarte Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un dramma che vive Julieta. Il tutto accade quando la giovane viene a sapere che Adela sta male. Per alleviare i suoi dolori, decide di portarle delle bacche. Pertanto va a raccoglierle nel bosco e […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta subisce un abuso proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Il Segreto : Isaac rimane senza soldi a causa della moglie Antolina : L’appassionante telenovela spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo, è sempre pronta a stupire. Purtroppo nei prossimi episodi italiani che i telespettatori vedranno soltanto tra qualche mese, una new entry dimostrerà di essere sempre più pericolosa. Si tratta di Antolina (Maria Lima), che continuerà a lottare per poter avere Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) tutto per sé. L’ex domestica stanca di non essere considerata dal marito, si ...

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto : sospesa la prima serata del martedì su Rete 4 : Brutte notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto che nelle ultime settimane avevano potuto seguire le loro telenovelas preferite anche in prima serata. L'appuntamento del martedì su Rete 4 era risultato molto gradito, come confermato anche dagli ascolti positivi per la Rete del Biscione. Eppure, nonostante il riscontro del pubblico, Mediaset ha deciso di cancellare tale doppio episodio, dedicato prima alle vicende di Puente Viejo e ...

Il Segreto Anticipazioni 28 gennaio 2019 : Raimundo è sicuro che Francisca abbia bisogno di lui : Mentre Raimundo organizza un piano per trarre in salvo Francisca, Julieta inizia a sospettare di Prudencio. Intanto Antolina non ha mandato giù il comportamento di Elsa...

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA brucia tutto e ISAAC resta al verde! : La pazzia di ANTOLINA (Maria Lima) sarà uno degli elementi fondamentali delle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo anticipato in precedenza, la ragazza sarà disposta a tutto pur di avere ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) al suo fianco e, per questo, arriverà persino ad uccidere. Eh sì: se avete letto i nostri post sull’argomento, sapete già che ANTOLINA, subito dopo il matrimonio con ISAAC, assassinerà Amancio Laguna ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa lascia Puente Viejo - Antolina finge di stare male : La pazzia di Antolina sarà al centro delle trame delle nuove puntate di Una Vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5. La furba biondina, infatti, ucciderà prima Don Amancio, poi tenterà di eliminare anche Elsa pur di non far scoprire la sua relazione clandestina con Jesus. Un comportamento che desterà i dubbi del marito Isaac. Il Segreto: Antolina uccide Amancio e tenta di eliminare Elsa Dagli spoiler de Il Segreto si evince che la Laguna ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019: Fernando chiede a Julieta qual è il motivo del cambiamento improvviso del suo atteggiamento verso di lui… Isaac rimane sconvolto dalla notizia che Antolina è incinta… Elsa intende scoprire l’identità dell’uomo che ha sedotto e abbandonato Antolina e chiede notizie a Dolores… Mauricio e Raimundo si recano nel luogo dove Raimundo aveva visto ...