Il procuratore generale del Venezuela | alleato di Maduro | ha chiesto alcune misure

Rifiuti - procuratore generale di Milano Alfonso : “C’è un’unica regia dietro gli incendi dolosi al Nord” : Nell’ultimo anno “numerosi sono stati gli incendi dolosi in danno di impianti formalmente autorizzati e di capannoni industriali dismessi, ma ‘stipati’ in modo clandestino di migliaia di tonnellate di Rifiuti, in parte provenienti dalla Campania” e la “portata del fenomeno, che interessa tutte le regioni settentrionali, lascia ipotizzare la presenza di un’unica regia”. Lo scrive il procuratore generale di ...