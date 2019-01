Il Nuovo Mondo racconta dell’estinzione della razza umana

George Soros ha un Nuovo nemico - i cinesi : 'Xi Jinping uomo più pericoloso al mondo' : 'La Cina - riprende esplicitando il nuovo nemico - non è il solo regime autoritario del mondo, ma è il più ricco, il più forte, il più avanzato tecnologicamente. Questo rende Xi Jinping il più ...

Chris Brown : “Undecided” è il Nuovo singolo dell’artista multiplatino che ha conquistato il mondo : Vincitore di Grammy, artista multiplatino, autore, produttore, attore e imprenditore, l’inimitabile Chris Brown torna con un nuovo singolo, “Undecided”, da venerdì 25 gennaio in radio. La nuova traccia prodotta dal leggendario hit-maker e suo collaboratore storico Scott Storch e co-prodotto da Avedon, conta già 15 milioni di stream su Spotify ed è la prima traccia estratta da “Indigo”, nono album in studio della star internazionale in uscita ...

Alla scoperta del mondo e delle avventure di Outward nel Nuovo diario di sviluppo : Koch Media ha condiviso un secondo Dev Diary che si focalizza "sulla bellezza e sulle sfide del viaggio" di Outward. La capacità di lettura delle mappe, la gestione delle scorte e il senso dell'avventura saranno fondamentali per questo nuovo action/RPG.Ecco il breve comunicato ufficiale:Esplora ogni angolo di Aurai con il tuo zaino: è un elemento essenziale per la tua avventura! Decidi se viaggiare leggero o meno, ma dovrai assicurarti di essere ...

Volkswagen punta ad un Nuovo record nel mondo delle elettriche : Dopo il record alla Pikes Peak Hill Climb, l'elettrica da competizione ID.R 'punta a un altro traguardo nell'estate del 2019: il record sul giro per auto elettriche del Nurburgring-Nordschleife

Nuovo amore per Brad Pitt. Dopo Angelina Jolie - una collega tra le più belle del mondo : Nuovo amore in vista per Brad Pitt? Da qualche tempo ad Hollywood non si parla d’altro. Sebbene non sia la prima volta che al bell’attore vengono attribuiti flirt, pare che questa sia proprio quella buona. Anche se, secondo i ben informati, la prescelta non sarebbe molto gradita alla ex moglie Angelina Jolie. Sono passati tre anni dalla separazione di una delle coppie più belle dello ‘star system’, e Dopo varie guerre per l’affidamento dei ...

Esce “Leggenda Urbana” - il Nuovo singolo di Mondo Marcio : È disponibile su tutte le piattaforme digitali "Leggenda Urbana", il nuovo singolo di Mondo Marcio, scritto e prodotto dal rapper milanese, all'anagrafe Gian Marco Marcello, con Gweedo Carbonyellow. "Leggenda Urbana è per chiunque non ha mai smesso di crederci: per ogni studente che vuole diventare il nuovo presidente, per ogni artista che non riEsce a dormire la notte perché l`ambizione (non il protagonismo!) lo divora, per ogni madre come la ...

"E ridere delle follie del mondo" - il Nuovo spettacolo targato Khoreia 2000 : Lo spettacolo E ridere delle follie del mondo apre, inoltre, la stagione teatrale Tu falli ridere perché organizzata da Khoreia 2000 e che prevede una serie di appuntamenti da gennaio a maggio 2019, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding : il Nuovo programma della settimana. Due sprint giovedì 17 gennaio : orari - tv e streaming : Subisce una significativa variazione il programma della quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. A causa delle pesanti nevicate che hanno colpito la località di Ruhpolding, in Germania, le autorità hanno deciso di spostare la sprint maschile in programma domani, mercoledì 16 gennaio, a giovedì 17, nello stesso giorno della prova femminile. Gli uomini prenderanno il via alle ore 11.00, mentre nessuna modifica nel programma delle ...

Oro - nasce Newmont Goldcorp ed è il Nuovo numero uno del mondo : NEW YORK - L'americana Newmont Mining ha acquisito la rivale canadese Goldcorp , in un'operazione da 10 miliardi di dollari che fa nascere la più grande società mondiale nel settore dell'oro. La più ...