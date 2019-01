Il Milan ha battuto il Napoli per 2 a 0 e si è qualificato alla semifinale di Coppa Italia

Milan o : cantieri M1 - abbattuto diaframma tra fermate Restellone e Bettola : Milano , 22 gen. (AdnKronos) - abbattuto stamane, nell'area dei cantieri Mm per il prolungamento della linea 1 della metropolitana milanese, il diaframma che separava la galleria tra le future fermate di Sesto Restellone e Monza Bettola . Si tratta di un importante passo in avanti in un cantiere dove

Milan o : oltre sei milioni di turisti. Business battuto da arte ed eventi : Sembra il grafico delle entrate di zio Paperone. La linea rossa che schizza in alto con un balzo di oltre il 25 per cento rispetto all'anno scorso. Gli stessi amministratori in preda a un attimo di ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Cortina supera Milano 5-3 in un match più combattuto del previsto : Si è concluso da poco Cortina-Milano, match valido per la regular season del torneo europeo di Alps League 2018-2019. I padroni di casa si sono imposti per 5-3 in un incontro che sulla carta avrebbe dovuto essere meno in bilico di quanto non sia stato effettivamente, con i meneghini in corsa fino alle battute finali per la vittoria. Cortina, grazie a tale successo, si porta al decimo posto in solitaria, mentre Milano resta 15ma, lontano dalle ...