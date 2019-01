Il Lavoro | la Politica e quell' art 1

Manovra - Tajani : "Necessaria vera politica industriale per Lavoro e disoccupazione giovanile" : 'Si dia voce a imprenditori, artigiani, liberi professionisti, industrie. In Italia c'è bisogno di una politica industriale per lavoro e disoccupazione giovanile'. Così il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani , a margine di un evento contro razzismo e xenofobia all'Europarlamento di ...

Di Maio e Lavoro nero - Salvini : “Tirare in ballo il padre per polemica politica è sbagliato” : “Quando si usa una vicenda familiare e privata per fare bagarre politica, non e’ mai un bel momento”. Lo dice in conferenza stampa alla Camera il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla vicenda che ha coinvolto il padre del vicepremier M5S Luigi Di Maio. “Non commento le cose che non conosco. Però quando si tira in ballo, per polemica politica, la vita privata e familiare secondo me si ...