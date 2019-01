Il governo | “Sì allo sbarco della Sea Watch | ma solo se i migranti saranno trasferiti” 

Venezuela - governo diviso sull’ultimatum dell’Ue. Conte : “Sì al voto subito ma no a interventi impositivi di altri Paesi” : Il governo italiano si divide sulla crisi politica in Venezuela. Le due anime dell’esecutivo gialloverde hanno infatti posizioni contrastanti, come dimostra lo scontro tra Alessandro Di Battista del Movimento 5 stelle e il vicepremier leghista Matteo Salvini. Quest’ultimo infatti, ha dichiarato il suo sostegno all’ultimatum lanciato dall’Unione europea affinché il Venezuela vada al voto entro 8 giorni se non vuole che ...

Brexit - stasera il voto sulla fiducia a May Corbyn : “Si dimetta - governo è zombie” Premier : “Elezioni sono strada peggiore” : Il voto di ieri con cui la Camera dei Comuni ha bocciato l’accordo sulla Brexit dimostra che il governo Tory di Theresa May non ha una maggioranza sulla “questione più vitale che è di fronte” al Regno Unito e non è in grado di controllare la Camera dei Comuni. E’ l’affondo portato dal leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn nell’intervento di apertura del dibattito della sua mozione di sfiducia, chiedendo ...

Visco dà ragione al governo : “Sì ai salvataggi delle banche se c’è rischio per il sistema” : Ignazio Visco, governatore di Bankitalia, si introduce nel dibattito sul 'salvataggio' di Banca Carige, senza citarlo esplicitamente: "L'intervento pubblico per le banche in crisi è opportuno per evitare di pregiudicare la stabilità del sistema finanziario".Continua a leggere

Ferdinando Casini contro il governo : “Siamo a deriva venezuelana - si rischia dittatura minoranze” : L'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, attacca la maggioranza e, in particolare, il Movimento 5 Stelle per la proposta di modifica del referendum propositivo: "Parlare di deriva venezuelana non mi sembra esagerato, la riforma che introduce il referendum senza quorum è pericolosissima, così si avanza verso una possibile dittatura delle minoranze".Continua a leggere

Manovra - governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd : “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci : Il governo ha posto la fiducia nell’Aula del Senato sul maxiemendamento alla legge di Bilancio. Ad annunciarlo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Le opposizioni hanno protestato, coi senato del Pd che hanno applaudito ironicamente in direzione dei banchi dell’esecutivo. L'articolo Manovra, governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd: “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci ...