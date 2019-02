Roma - Di Francesco : "Fiorentina simile a noi. Muriel - giocatore che accende" : Archiviato l'assurdo pareggio di Bergamo con l'Atalanta, la Roma si tuffa nella Coppa Italia e nella sfida di domani pomeriggio a Firenze, con la Fiorentina. "È la fortuna del calcio, che ti puoi ...

Il giocatore che potrebbe riscrivere il futuro della NBA : La notizia che Anthony Davis abbia deciso di non rinnovare il contratto con i New Orleans Pelicans è stata accolta con grande trepidazione da diverse città che ospitano una squadra NBA. Los Angeles e Boston su tutte. Il motivo è molto semplice. Quando parliamo del più importante campionato di pallacanestro al mondo, i nomi che ci vengono subito in mente sono quelli dei grandi tiratori e dei grandi realizzatori. Giocatori come Stephen Curry, ...

Morata saluta il Chelsea : l’attaccante spagnolo è ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid : E’ ufficiale: Alvaro Morata all’Atletico Madrid fino a giugno 2020. L’attaccante in prestito dal Chelsea, ha già firmato e domani sarà presentato Alvaro Morata è ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha annunciato di avere preso dal Chelsea il 26enne attaccante con la formula del prestito di un anno e mezzo. Morata ha già sostenuto le visite mediche con i ‘colchoneros’ e ...

Dramma Emiliano Sala - applausi per Kanté : il gesto del giocatore del Chelsea è commovente : Il centrocampista del Chelsea, compagno di squadra di Sala ai tempi del Caen, ha deciso di pagare di tasca propria le ricerche per ritrovare l’aereo su cui viaggiava l’argentino Un gesto da applausi, che sottolinea la grande bontà d’animo di N’golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea infatti ha deciso di pagare di tasca propria le ricerche di Emiliano Sala, il giocatore del Cardiff scomparso nella serata di lunedì ...

Chelsea - Higuain è un nuovo giocatore dei blues : “quando si è presentata questa opportunità - l’ho colta al volo” : Il club inglese ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante argentino, che vestirà la maglia numero nove Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea, il club inglese ha ufficializzato l’ingaggio del Pipita con un comunicato apparso sul proprio sito. L’argentino ha scelto la maglia numero nove, promettendo di ripagare la fiducia dimostrata dalla società londinese. AFP/LaPresse questa la nota del club, in cui ...

Fornals - il giocatore senza ruolo che odia la Playstation : L’ispirazione Iniesta «Ricordo quando giocavo con Iniesta. Ogni volta che controllava la palla, il tempo si fermava. Era lui a decidere il ritmo della partita. Se voleva accelerare il gioco, il Barça era più veloce, se voleva controllare, tutti si calmavano e giocavano». La Spagna è la culla dei giocatori di cui non si sa il ruolo esatto: mezzapunta, attaccante, centrocampista. Xavi, Iniesta e oggi Pablo Fornals che in quelle poche parole ...

Milan - Piatek-day al via! Visite mediche in corso per il giocatore poi la firma : Milan PIATEK – L’avventura di Piatek in rossonero è ufficialmente iniziata. L’ex attaccante del Genoa ha infatti iniziato le Visite mediche, previste inizialmente per le 9, alle 11 del mattino. Ieri la chiusura della trattativa, oggi le Visite mediche. Krzysztof Piatek è arrivato a Milano per svolgere i test fisici prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore […] L'articolo Milan, Piatek-day al via! Visite mediche ...

Reggie - il giocatore dell’Nba che lotta per l’uguaglianza LGBT : Shawn BarberJason CollinsGareth ThomasAnton HysenBillie Jean KingMartina NavratilovaGreg LouganisJustin FashanuOrlando CruzJohn AmaechiSteven Davies David TestoJohnny WeirMichael SamBrian BoitanoThomas Hitzlsperger Abby WambachJohn FennellRobbie RogersCasey StoneyAmelie MauresmoTom DaleyIan ThorpeGus KenworthyDarren YoungMark FosterTadd FujikawaNegli anni si è sempre più allungata la lista degli sportivi che hanno deciso di fare coming out. Non ...

Storia del giocatore della Nba che Erdogan vuole mettere a tacere : “Questo non è un gioco”. Così si conclude la lettera che Enes Kanter, giocatore professionista nella NBA, ha affidato al Washington Post e dove racconta gli ultimi difficilissimi anni della sua vita. Su di lui, infatti, impone la feroce scure del governo turco di Recep Tayyip Erdogan che, secondo quanto riporta l'agenzia turca Anadolu, starebbe cercando di riportarlo in patria con la forza, affidando all'Interpol una richiesta di estradizione ...

Faze Tfue - il giocatore che ha superato Ninja su Twitch : Turner Tenney è il vero nome di Tfue, giocatore competitivo di Fortnite. Turner è un classe 1998 e ha da poco (il 2 gennaio) compiuto 21 anni. Nonostante la sua giovane età il giocatore originario della Florida, ha avuto un 2018 che sicuramente non scorderà facilmente. La sua risalita dal basso alla cima, è stata racchiusa in un documentario pubblicato sul proprio canale Youtube da suo fratello "Savage", canale che conta quasi 3 milioni di ...

Inter - Spalletti e il tema Icardi : "E' un giocatore forte che sta bene qui" : Non è quello sport o quello spettacolo che andiamo a richiamare: se di spettacolo si parla, è perché c'è il pubblico che viene allo stadio e si diverte - ha concluso -. Così non è partita, non è ...

Calciomercato Inter - proposto al club nerazzurro un giocatore del Manchester United : la situazione : Il club di Zhang Jr. punta De Paul per il mercato estivo e intanto valuta un giocatore del Manchester United proposto nelle ultime ore Il mercato invernale è iniziato, l’Inter si muove già per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Sono tante le trattative aperte, sia in entrata ma anche in uscita, con Miranda che smania per trovare una nuova sistemazione. AFP/LaPresse L’obiettivo è quello di giocare ...