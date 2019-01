Il cantante k-pop Eric Nam sarà in concerto in Italia | annunciata una data a Milano

Il cantante e il premier canadese - spopola in Afghanistan il sosia di Justin Trudeau : Lui si chiama Abdul Salam Maftoon ma ormai è famoso in tutto il mondo come il Justin Trudeau afgano, grazie alla incredibile somiglianza con il primo ministro canadese che lo ha trasformato in una vera e propria celebrità. Maftoon ha 29 anni e sbarca il lunario in Afghanistan facendo il cantante nei matrimoni. Non aveva nemmeno mai sentito parlare del suo celebre alter-ego fino a quando un giudice del popolare show televisivo Afghan Star, al ...

Mirko Oliva conquista il Sud America : il cantante italiano spopola con ‘Oye Bonita’ : Mirko Oliva ha conquistato il Sud America ed ora sogna un duetto con Maluma E’ online OYE BONITA, il nuovo singolo di Mauricio Rivera distribuito in tutto il mondo da Universal Spain in collaborazione con Mirko Oliva, il cantante italiano noto per aver partecipato ad XFactor. E’ stato un anno ricco di successi per l’artista nostrano che dopo essere apparso in tv insieme a Viola Valentino, è volato oltreoceano per collaborare con il ...