Il calcio italiano piange Egisto Pandolfini

Serie C - la farsa del calcio italiano : 69 punti di penalizzazione - 19 partite da recuperare - 4 squadre verso il fallimento : Sessantanove punti di penalizzazione, diciannove partite da recuperare (chissà come, se e quando), quattro squadre ad un passo dal fallimento: il bilancio della Serie C è un’ecatombe. Più che un campionato, ormai pare una farsa: non che non fosse già successo negli anni precedenti, ma stavolta la situazione è davvero sfuggita di mano a Figc e Lega Pro, che non sanno dove sbattere la testa. Mercoledì 30 il consiglio federale affronterà ...

Dall'Inter ad Auschwitz. Arpad Weisz : l'eroe dimenticato del calcio italiano : Fino a quando, Matteo Marani, giornalista e vice direttore di Sky Sport, nel 2007 si ricorda di un certo allenatore ungherese e cerca di capire che fine avesse fatto. Dal 1939 il suo nome, come ...

Il calcio italiano e la banalizzazione del razzismo : FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 20A GIORNATA La battaglia di civiltà del Napoli Non se ne poteva proprio più. Il Santo Stefano di San Siro mi era bastato. Il picciotto Mazzoleni consente i cori razzisti per tutta la gara, ma si offende a un applauso polemico dell’Imperatore nero. E così il caso Koulibaly diventa virale. E il tema viene immediatamente banalizzato. Con il contributo istituzionale grottesco. Ognuno dice la sua. ...

Napoli-Lazio show - è uno spot per il calcio italiano : vince Ancelotti trascinato da un Milik in versione monstre [FOTO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...

Inter-Napoli è stata partita spartiacque per il calcio italiano : La giusta posizione di De Laurentiis Abbiamo un grande Presidente. Forse l’unico in serie A che crede nella battaglia contro il razzismo. Non è poco. Le sue parole dopo la scandalosa decisione dei giudici sportivi dell’Appello di confermare anche la seconda giornata di squalifica per Kalidou Koulibaly, esprimono il giusto sentimento di indignazione e di collera per questa ingiustizia. Credere che sia la solita “sceneggiata” napoletana sarebbe ...

Caso Koulibaly - furia De Laurentiis : «Il calcio italiano si vergogni» : Inviato a Roma Non è deluso né avvilito, Aurelio De Laurentiis. Più che altro, dispiaciuto perché Koulibaly, con la sua difesa, le sue parole, le sue frasi e i suoi...

Il calcio italiano fa finta di niente : respinto il ricorso per Koulibaly : L’applauso a Mazzoleni ricorso respinto. Sky Sport 24 conferma la notizia data anche da Sport Mediaset. La Corte d’appello federale ha stabilito che Kalidou Koulibaly dovrà scontare tutte e due le giornate di squalifiche che gli sono state comminate dopo l’espulsione in Inter-Napoli. Koulibaly si rese protagonista di un applauso verso l’arbitro Mazzoleni che lo ammonì dopo una trattenuta ai danni di Politano. Fu la sera ...

La Supercoppa in Arabia : la triste fiera del calcio italiano : La fiera del calcio italiano Ora sedetevi e prima di leggere immaginatevi ad una fiera, con tante bancarelle, qualche strillone, due-tre saltimbanchi e quattro carrettini di cibarie. “Stasera si esibisce il calcio, accorrete gente, mille euro a chi guarda la partita e accetta senza polemiche il verdetto. Correte, affrettatevi”. La fiera è in Arabia Saudita. Tutto pronto. Le squadre sono negli spogliatoi, qualcuno è dovuto rientrare perché aveva ...

Supercoppa d'oro - un affare per tutti : è la partita più cara di sempre nel calcio italiano : ... a Shanghai su un campo di patate il punto più basso nel 2015, e ha dato voce ai cambiamenti iniziati da poco tra Riad e Gedda, nell'ambito del programma governativo Vision 2030, in cui lo sport ha ...

Ancelotti - guerra al razzismo : "Il calcio italiano non è cambiato - non se ne può più" : ... "Nel prossimo Consiglio federale di fine mese, semplificheremo l'iter di sospensione delle gare previsto dall'articolo 62 delle Noif - dice alla Gazzetta dello Sport -. Contestualmente all'annuncio ...

calcio italiano sotto shock : muore ex calciatore dopo una terribile malattia [NOME e DETTAGLI] : Mondo del Calcio italiano sotto shock, è morto l’ex attaccante di Bari e Salernitana Phil Masinga. La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione sudafricana, comunicando la scomparsa del calciatore che vantava 58 presenze e 18 reti proprio con la maglia della Nazionale RSA. Masinga aveva 49 anni e soffriva da tempo per una grave malattia, una notizia triste per tutto il mondo del Calcio. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Ancelotti : “Il razzismo è un problema del calcio italiano” : "Il razzismo? Sembra un nostro problema, ma in realtà non è del Napoli, ma del calcio italiano. Il Napoli ha vissuto questo momento a San Siro che non è stato goliardico, quella sera c`è stato ben poco da ridere". Si legge Sassuolo, vigilia di Coppa Italia, ma tiene banco ancora il problema razzismo dalle parti di Castel Volturno. "S`è aperto un dibattito, tante contrapposizioni, noi non abbiamo alcuna pretesa ma c`è un regolamento ed un ...

