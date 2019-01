Il 3 febbraio Matteo Rovere | regista de ' Il Primo Re' | incontra il pubblico al Nuovo

La Compagnia del Cigno verso il finale di stagione - Matteo e Marioni allo scontro : anticipazioni episodi del 28 gennaio e 4 febbraio : Con gli episodi del 28 gennaio Rai1 proietta La Compagnia del Cigno verso il finale di stagione dopo ascolti record capaci di battere perfino l'evento del ritorno di Adriano Celentano in tv. Il nuovo doppio episodio della fiction ideata e diretta da Ivan Cotroneo in onda su Rai1 lunedì 28 gennaio alle 21.25 rappresenta il penultimo appuntamento prima del finale di questa prima stagione che andrà in onda alla vigilia del debutto del Festival ...