Il 2018 anno orribile per le vittime sul lavoro | tre al giorno | in aumento anche gli

PROTOCOLLO udienze civili - RISULTATI programma di gestione ufficio anno 2018 : Si avvisa che in data 29 gennaio 2019 alle ore 15.30, nell´aula civile del IV piano del Palazzo di Giustizia avverrà la Presentazione del PROTOCOLLO PER LA gestione DELLE udienze civili LAVORO -...

Iran - l’anno della vergogna : nel 2018 oltre 7000 arresti e migliaia di frustate nel Paese : In quello che Amnesty International ha definito “l’anno della vergogna”, il 2018, in Iran non si è salvato nessuno. Negli scorsi 12 mesi oltre 7000 persone – manifestanti, giornalisti, studenti, ambientalisti, operai, difensori dei diritti umani, avvocati, attiviste per i diritti delle donne, esponenti di minoranze etniche e religiose, sindacalisti – sono state arrestate, in molti casi in modo arbitrario. A centinaia sono stati ...

GHEZZI - FUTURA 2018 - * Inaugurazione anno giudiziario - trento : « DIRITTI DI TUTTI - GRAZIE AL CORAGGIO DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI ... : E magari correggere la rotta politica che punta a tutelare solo i DIRITTI della maggioranza. * Paolo GHEZZI Capogruppo di FUTURA 2018 in consiglio provinciale

2018 - anno da record per gli Uffizi con boom di incassi : +50% : ... oltre ai circa 1.200 alunni coinvolti in progetti di alternanza scuola lavoro, , quelle di accessibilità e mediazione culturale , 173 incontri per 1.308 persone, , 42 le esibizioni tra spettacoli di ...

Un anno di terremoti - INGV : 23180 scosse nel 2018 - 63 al giorno - 3 ogni ora - uno ogni 20 minuti : Nel corso del 2018 la Rete Sismica Nazionale (RSN) dell’INGV ha localizzato 23180 terremoti sul territorio italiano e nelle zone limitrofe. Una media di oltre 63 eventi al giorno sono stati localizzati dai ricercatori e tecnici in turno H24 nella Sala di Sorveglianza Sismica dell’INGV. Poco meno di 3 ogni ora, uno ogni 20 minuti. In realtà i terremoti che avvengono in un territorio sismico come quello italiano sono molti di più. Parliamo ...

Maltempo Sicilia : per Palermo il 2018 è stato l’anno della pioggia (+66%) : Nel 2018 il giorno più freddo a Palermo è stato il 14 febbraio, con 6 gradi e il giorno più caldo il 22 luglio, con 35,7 gradi ( (nel 2017 il giorno più caldo era stato il 28 giugno, con 40,9 gradi). Si sono registrati 128 giorni di pioggia (in netto aumento rispetto al 2017), per complessivi 826 millimetri di pioggia (+66,1% rispetto al 2017). A differenza del 2017, che aveva fatto registrare lunghi periodi di assenza di precipitazioni (con i ...

Le entrate generate dall'industria dei videogiochi negli USA hanno raggiunto il record di 43 - 4 miliardi di dollari nel 2018 : La gente ama comprare i videogiochi. Questo emerge da un report della Entertainment Software Association (ESA) e del gruppo NPD, le entrate totali dell'industria dei videogiochi negli Stati Uniti hanno raggiunto 43,4 miliardi di dollari nel 2018, il 18% in più rispetto al 2017.Come segnala Dualshockers, $ 7,5 miliardi derivano dalle vendite di hardware e periferiche, un aumento del 15% rispetto al 2017 di $ 6,5 miliardi. Allo stesso modo, il ...

Cina - rallenta il Pil : +6 - 6 - il 2018 l'anno della guerra dei dazi : ...9 del Pil, anno nero a cui seguirono anni di crescita a due cifre o quasi: "Si può dire che le frizioni commerciali non influenzano solo le economie di Cina e America, ma anche l'economia mondiale", ...

Migranti - Viminale : 155 sbarchi da inizio anno - nel 2018 erano 2.730 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Viminale : 155 migranti sbarcati da inizio anno - -94% sul 2018 : Roma, 21 gen., askanews, - Dall'inizio dell'anno sono stati 155 i migranti sbarcati, a oggi, in Italia: nello stesso periodo del 2018, 1-21 gennaio, erano stati 2.730, con una diminuzione quindi del ...

Le esclusive Nintendo Switch hanno dominato il mercato giapponese nel 2018 : Nintendo Switch continua a essere la regina incontrastata del mercato giapponese. Il 2018 è stato un altro anno più che positivo per il colosso di Kyoto nel Sol Levante, essendo riuscito a piazzare ben 8 giochi nella top 10 dei più venduti durante lo scorso anno. Inutile dire che l'effetto Super Smash Bros. Ultimate ha giovato ulteriormente alla distribuzione della console ibrida, che ha toccato quota 6 milioni di unità.Riprendiamo quindi da ...

Usa - le sei banche più grandi fanno 120 miliardi di utili nel 2018. Morgan Stanley sotto le stime : MILANO - Anche Morgan Stanley brinda a un ottimo 2018. Gli utili della banca d'affari sono saliti del 43% a 8,7 miliardi di dollari, con ricavi in crescita del 6%. Nel quarto trimestre però i profitti ...

Fca - Gorlier : 'Nostra quota in Europa stabile - siamo sulla strada giusta'. 2018 anno record per Jeep e 500 : TORINO - Il 2018 è stato un anno record per Jeep, che con quasi 168.700 immatricolazioni ottiene il miglior risultato di sempre in Europa. La quota del brand nel suo segmento è del 3,2%...