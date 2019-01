I pullman di migranti come i treni per gli ebrei Lo show di Celentano nella

Davanti al pullman che trasferiva i migranti. Parla Rossella Muroni : Roma. Rossella Muroni è la Parlamentare di LeU che due giorni fa ha fermato uno dei pullman comparsi Davanti al Cara di Castelnuovo di Porto (pullman su cui salivano i migranti destinati ad altri luoghi per effetto del decreto sicurezza voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini). Chiusura entr

Chi è la deputata di Leu che ferma i pullman con i migranti : L'immagine, certo, è evocativa. Una donna, sola, a sbarrare la strada a un gigantesco pullman. Ricorda - mutatis mutandis - un'altra immagine, divenuta icona di un'epoca: un piccolo uomo solo di fronte a una colonna di carri armati. Certo, lì eravamo a piazza Tienanmen nel 1989 e qui alle porte di Roma nel 2019. Lì migliaia di studenti avrebbero perso la vita nel tentativo di instradare la Cina verso le riforme democratiche ...

La deputata Muroni blocca il pullman con i migranti in uscita dal Cara di Castelnuovo di Porto : Articolo aggiornato alle ore 15,00 del 23 gennaio 2019. Rossella Muroni, deputata di Leu, ha bloccato l'uscita di un pullman con i migranti che stavano lasciando il C.a.r.a di Castelnuovo di Porto. Il mezzo, a quanto si apprende, è stato costretto a rientrare. La deputata si è messa davanti al pullman in uscita dal centro fra gli applausi della folla presente. Sul profilo twitter della parlamentare, è pubblicata una foto che la ...

Castelnuovo di Porto - il pullman coi migranti a bordo sta per lasciare il Cara ma la deputata si mette davanti e lo blocca : Si è messa davanti a un pullman con a bordo migranti impedendone l’uscita dal Cara di Castelnuovo di Porto dove oggi sono in corso nuovi trasferimenti in vista della chiusura del centro di accoglienza alle porte di Roma. Protagonista Rossella Muroni, deputata di Liberi e Uguali. Il gesto simbolico è stato accolto con un applauso da un gruppo di persone presenti fuori dalla struttura. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, la situazione ...

