I pantaloni della tuta sono il nuovo smoking?

gqitalia

: lo prendo con la mano e la muovo su e giu mentre lecco la punta...stringi le mani sul sedile della sedia e butti la… - Mylovey37525054 : lo prendo con la mano e la muovo su e giu mentre lecco la punta...stringi le mani sul sedile della sedia e butti la… - FOLLOWSUITST : Scusate ma qua nessuno sta parlando dei pantaloni della tuta di Liam, HANNO DEI CAGNOLINI SOPRA!!!! - NotYour__ : Devo allaragare i pantaloni della divisa di enstars perche mi stanno stretti..... sigh -

(Di martedì 29 gennaio 2019) La 25esima edizione degli Screen Actors Guild Award, importante cerimonia considerata una sorta di anticamera degli Oscar (in programma il 24 febbraio), è stata costellata da tantissime celebrities maschili e femminili che hanno brillato per eleganza. Alla premiazione ha partecipato anche l’attore statunitense Eddie Griffin, nel cast del film campione di incassi, “A star is born”, con un completo che ha attirato molta attenzione su di sè. Isportivi con banda laterale assumono un’attitude sartoriale che ben si abbina all’elegante giacca in tessuto pied-de-poule con revers in raso nero. Ottima anche l’idea, di grande tendenza tra le star, di utilizzare come sottogiacca un morbido e sottile dolcevita in maglia. A completare il look, naturalmente, un paio di candide sneakers in maglia. Un outfit dallo stile perfettamente ...