I medici staccano la spina al paziente sbagliato | “Avevano la stessa età e lo stesso nome”

fanpage

: I medici staccano la spina al paziente sbagliato: ingannati da una omonimia - gigi695 : I medici staccano la spina al paziente sbagliato: ingannati da una omonimia - grel_2014 : RT @ilmessaggeroit: I medici staccano la spina al paziente sbagliato: ingannati da una omonimia -

(Di martedì 29 gennaio 2019) A causa di un particolare caso di omonimia, Shirell Williams ha acconsentito a staccare laad un uomo che aveva lonome e laetà di suo fratello. È successo in un ospedale di New York, contro cui la donna ha intentato una causa: "Ho acconsentito a far morire un uomo che neanche conoscevo. Ho un gran senso di colpa".