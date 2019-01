I giorni della merla | meteo pazzo | le previsioni per i giorni più freddi dell' anno | si

giorni della MERLA - ALLERTA NEVE IN LIGURIA/ Maltempo in Nord Italia : nevischio anche al s : ALLERTA NEVE in LIGURIA e al Centro-Nord: i GIORNI DELLA MERLA e le previsioni meteo. Genova e Milano imbiancate a partire da domani

Ponte Morandi - le ultime immagini dall’alto del viadotto prima della demolizione. Bucci : “A giorni il via ai lavori” : Un elicottero della Guardia di finanza si è alzato in volo su Genova martedì mattina per sorvolare il Ponte Morandi, riprendendo con ogni probabilità per l’ultima volta il viadotto dall’alto prima dell’inizio dei lavori di demolizione. “Tra il 6 e l’8 febbraio – ha annunciato lunedì il sindaco e commissario governativo, Marco Bucci – inizierà la demolizione del moncone ovest”. Crollato il 14 agosto ...

Arrivano i tre giorni della ‘merla” - neve al centro-nord : Con l'inizio dei tre giorni della 'merla, tradizionalmente i piu' freddi dell'anno, in Italia torna la neve sul centro-nord. I primi fiocchi inizieranno a cadere da domani in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige e toccheranno anche grandi citta' come Torino, Milano, Bologna e la stessa Genova. Tra venerdi' e sabato la situazione peggiorera' per il transito di una forte perturbazione che potrebbe portare nubifragi su ...

giorni della Merla - perché il periodo più freddo dell’anno si chiama così? : Questa volta i “Giorni della Merla” potrebbero davvero essere i più freddi dell’anno. Le previsioni infatti sembrerebbero dare ragione all’ormai famosissimo proverbio visto che tra oggi, domani e giovedì arriveranno poggia, vento e in qualche caso anche neve. Ma più che sul termometro, occhi e curiosità sono più concentrati sul perché il 29, il 30 e il 31 gennaio prendono il nome da un pennuto. E la storia “ufficiale” dietro alla storia è una ...

Allerta Meteo - arriva la Tempesta dei giorni della Merla : forte maltempo e tanta neve - ecco l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo sul Mediterraneo centrale di un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica, determinerà da domani, una fase di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali con nevicate anche a bassa quota ed un rinforzo della ventilazione sulle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Via ai 'giorni della merla' : ecco cosa sono e perché si chiamano così : Secondo la tradizione popolare, i giorni della merla sono i più freddi dell'anno. Alcuni sostengono che questi giorni coincidano con gli ultimi tre di gennaio: 29, 30 e 31.Il nome "giorni della merla" deriverebbe da una leggenda, secondo la quale i merli, una volta, avevano tutte le piume bianche. Ma, il gelo degli ultimi tre giorni di gennaio li aveva costretti a cercare un riparo più sicuro e più riparato dal freddo, invece del loro nido. Per ...

I giorni della merla sono davvero i più freddi dell'anno? : Il detto popolare che vede i giorni della merla come i più freddi dell'anno è in contrasto con le statistiche meteo degli...

giorni della Merla : arriva la neve nel Piacentino : Giorni della Merla: arriva la neve nel Piacentino Immagine di repertorio Siamo ufficialmente entrati, da oggi, nella 'tre Giorni' denominati, secondo tradizione, come quelli della Merla, ovvero quelli ...

I giorni della Merla iniziano con un Martedì 29 Gennaio mite e soleggiato in tutt’Italia - ma domani cambierà tutto : 1/13 ...

Meteo - il gelo invade l'Italia nei giorni della merla : neve anche in pianura : I tre giorni della merla portano il gelo sull'Italia. Vesuvio imbiancato dalla cima fino alle quote più basse: ecco come si presenta, questa mattina, il vulcano più famoso al mondo a chi lo guarda da ...

Meteo : i giorni della Merla con pioggia e neve anche in pianura : SITUAZIONE . Dopo un lungo periodo caratterizzato dalle incursioni fredde ed instabili di matrice artica, la direzione di provenienza delle perturbazioni sta cambiando e tenderà ad assumere una ...

Meteo - i "giorni della Merla" portano (tanta) neve : le città che si imbiancheranno : Fine gennaio "coi fiocchi". Farà molto freddo e arriverà la neve in pianura sull'Italia Centro-Settentrionale, tra mercoledì...

I tre giorni della merla : Siamo ufficialmente entrati, da oggi, nella 'tre giorni' denominati, secondo tradizione, come quelli della merla, ovvero quelli tradizionalmente più freddi dell'anno . Spesse volte il credo popolare ...