I genitori-coach | croce o delizia degli assi del tennis? Il caso Yibing

Basket - Giorgetti invita a Palazzo Chigi il coach che ha ritirato la squadra Under 13 per gli insulti dei genitori al baby-arbitro : L’allenatore che ha ritirato la squadra per gli insulti dei genitori all’arbitro durante una partita Under 13 di Basket e lo stesso baby-fischietto sono stati invita ti a Palazzo Chigi . “Dopo aver letto quest’ennesima storia di inciviltà, ignoranza e violenza da parte di chi dovrebbe educare alla correttezza anche nello sport, ho deciso che è ora di dare un segnale”, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del ...

Basket - il coach e i genitori ultrà. «Insulti all'arbitro e squadra ritirata - non si deve vincere per forza» : Appunto: «Nello sport ci sono le regole dell'etica, della civiltà e del buonsenso. Ecco, questa volta ha vinto etica, civiltà e buonsenso». Alefulloni

Basket - genitori insultano l’arbitro. Coach Under 13 ritira la squadra : “Una lezione di vita”. Petrucci : “Gesto di buon senso” : “Ho voluto dare una lezione di vita, più che di gioco”. Dopo aver ritirato dal campo i suoi ragazzi dell’Under 13, perdendo a tavolino una partita che stava vincendo, perché i genitori della squadra avversaria insultavano il giovane arbitro, neanche 14enne, Marco Giazzi parla e spiega come è nato il suo gesto. L’allenatore dell’Amico Basket Carpenedolo non ha esitato un attimo perché “dobbiamo far capire che ...