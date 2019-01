Huawei | le nuove accuse Usa fanno tremare le Borse

Non abbandonato Huawei P9 sul fronte software : nuove patch anche nel 2019 : Ci saranno ancora degli aggiornamenti per i non pochi utenti che sono ancora legati a Huawei P9. Lo smartphone Android, lanciato sul mercato nel 2016, risulta essere ancora molto popolare qui da noi, nonostante i rilasci software di un certo peso siano fermi al palo da diversi mesi a questa parte. Pochi giorni fa, sulle nostre pagine, vi avevo preannunciato la distribuzione di un nuovo pacchetto software, con ovvia corsia preferenziale riservata ...

Huawei Watch GT e HONOR Watch si aggiornano con nuove watchface e numerosi miglioramenti : HONOR Watch e Huawei Watch GT stanno ricevendo un nuovo firmware che porta nuove Watch face, miglioramenti alle notifiche e ottimizzazioni. L'articolo Huawei Watch GT e HONOR Watch si aggiornano con nuove Watchface e numerosi miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

HONOR 10 e Huawei Nova 3 ricevono il supporto al Bone ID e le nuove patch di sicurezza (in Cina) : Aggiornamenti in arrivo per HONOR 10 e Huawei Nova 3, ma solo in Cina per il momento. Entrambi ricevono le nuove patch di sicurezza e il supporto alle nuove HONOR FlyPods Pro con l'annessa tecnologia Bone ID per un riconoscimento vocale più sicuro. L'articolo HONOR 10 e Huawei Nova 3 ricevono il supporto al Bone ID e le nuove patch di sicurezza (in Cina) proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Huawei e Samsung con nuove rateizzazioni da TIM - da Tre arriva Huawei P Smart 2019 : Tanti Smartphone a rate con TIM, mentre il nuovo Huawei P Smart 2019 arriva anche da Tre all'interno dell'operazione a premi lanciata da Huawei. L'articolo Smartphone Huawei e Samsung con nuove rateizzazioni da TIM, da Tre arriva Huawei P Smart 2019 proviene da TuttoAndroid.

Rilancio dei SuperaSaldi Euronics con Huawei P Smart e Honor 9 Lite il 10 gennaio : nuove offerte : Ci sono nuove interessanti offerte Euronics online che possiamo prendere in esame oggi 10 gennaio per tutti coloro che stanno pensando di acquistare uno Smartphone Android, a partire da prodotti come Honor 9 Lite e Huawei P Smart. Entrambi si riferiscono ad un pubblico che non ha grossissime pretese da un punto di vista hardware e che, al contempo, intendono spendere una cifra contenuta nel portarsi a casa un nuovo device. Proviamo dunque a ...

Nuovo anno e nuovo look per il Huawei Mate 20 Pro : due colorazioni nuove di zecca trapelate : Il Huawei Mate 20 Pro si rifà il look con l'inizio del 2019. Nonostante il telefono sia stato lanciato solo in ottobre, con il nuovo anno, subisce un restyling con due nuove colorazioni molto particolari che non mancheranno di dare un nuovo impulso alle vendite, pure abbastanza notevoli riferite a tutta la serie Mate 20 lanciata in autunno (ben 5 milioni di esemplari in poche settimane a fine 2018). Il Huawei Mate 20 Pro, attualmente, è ...

Trump prepara nuove misure per colpire Huawei e ZTE : Shangai, cuore economico della Cina Le nuove misure per il 2019 Per gli inizi del 2019, le azioni intraprese da Trump saranno ancora più dirompenti per l'economia cinese, e quindi per il sistema ...

Sony Xperia XZ4 e Huawei P30 e P30 Pro si mostrano in nuove immagini rendering : In Rete sono apparse nuove immagini che potrebbero mostrarci in anteprima l'aspetto del Sony Xperia XZ4 e di Huawei P30 e P30 Pro L'articolo Sony Xperia XZ4 e Huawei P30 e P30 Pro si mostrano in nuove immagini rendering proviene da TuttoAndroid.