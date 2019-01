Huawei e HONOR potrebbero lanciare delle Smart TV nel 2019

Huawei P20 brand TIM ottiene Android 9 Pie e HONOR 10 riceve le patch di sicurezza di gennaio : Gli utenti italiani di Huawei P20 a marchio TIM stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento con EMUI 9.0.0.168 e il nuovo sistema operativo Android 9 Pie, come promesso dall'operatore telefonico nel corso di questo mese. HONOR 10 riceve l'aggiornamento EMUI 9.0.0.162 con le patch di sicurezza di gennaio 2019 che migliorano la sicurezza del sistema. Il nuovo firmware ha dimensioni pari a 439 MB. L'articolo Huawei P20 brand TIM ottiene Android 9 ...

Honor poco ispirata dagli smartphone pieghevoli - al contrario di Huawei : C'è possibilità che Honor si dedichi alla realizzazione di smartphone pieghevoli? Per il momento sembrerebbe proprio di no. Il CEO del brand, George Zhao, ha confessato ai colleghi di 'TechRadar.com' di considerarli poco utili dal punto di vista della user-experience. L'OEM sta portando avanti una ricerca a riguardo, ma al solo scopo di capire se un dispositivo del genere possa, ed in che termini, migliorare il servizio prestato agli utenti. ...

Una spuntatina al prezzo per Huawei P20 Lite - Honor 10 Lite e Galaxy S9 solo oggi 27 gennaio : Trapelano un po' a sorpresa alcune interessanti opportunità per gli utenti che intendono acquistare uno smartphone Android oggi 27 gennaio, soprattutto per quanto riguarda coloro che hanno nel mirino prodotti come Huawei P20 Lite, Honor 10 Lite e Samsung Galaxy S9. Alcuni sono arrivati da pochissimo sul mercato, altri negli ultimi dodici mesi hanno conquistato apprezzabili quote di mercato, ma a prescindere stiamo vivendo un fine settimana ricco ...

Al 26 gennaio super offerte Amazon su Huawei Mate 20 - P20 Pro e Honor 10 : Oggi 26 gennaio avete deciso che non vi alzerete dalla sedia prima di aver concluso un affare? Come spesso succede, potrebbe correre Amazon in vostro aiuto, viste le offerte del giorno, che puntano su Huawei Mate 20, P20 Pro e Honor 10. Trattasi di tre top di gamma, ognuno caratterizzato da proprie particolarità. Apriamo le danze proprio con Huawei Mate 20, disponibile al prezzo di 587.41 euro nella versione 'West European' DualSIM Black con ...

Huawei annuncia un bilancio record per il 2018 e che non lancerà smartphone Android One col marchio HONOR : Huawei fa segnare un 2018 da record, con profitti in crescita, vendite che hanno superato i 200 milioni di unità, ma HONOR continua a snobbare Android One. L'articolo Huawei annuncia un bilancio record per il 2018 e che non lancerà smartphone Android One col marchio HONOR proviene da TuttoAndroid.

Subito EMUI 9.0.1 per Huawei P10 e Honor 9 - si parte dalla Cina : Stanno iniziando a ricevere EMUI 9.0.1 presso il mercato cinese la coppia composta da Huawei P10 e Honor 9. Trattasi di un aggiornamento chiaramente basato su Android 9.0 Pie, chiamato a puntellare ulteriormente il software dopo il primo rilascio, avvenuto a livello locale nel mese di dicembre, nell'ambito dell'EMUI 9.0. Tra le ottimizzazioni implementate il supporto alla tecnologia VoLTE sulla rete China Telecom (cosa che sembra riguardarci ...

Honor View20 : così Huawei rilancia il suo brand per i nativi digitali : ... oltre a riconoscere 300 punti di riferimento famosi e 100 mila dipinti provenienti da tutto il mondo, fornendo informazioni. VIDEOGAME Una funzione, quella della fotocamera 3D, che permette inoltre ...

Smartphone Android in offerta oggi 20 gennaio : HONOR 10 - Huawei P20 Pro - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy A9 (2018) e tanti altri : oggi sono in offerta HONOR 10, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e Galaxy A9 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 20 gennaio: HONOR 10, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy A9 (2018) e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Huawei Watch GT e HONOR Watch si aggiornano con nuove watchface e numerosi miglioramenti : HONOR Watch e Huawei Watch GT stanno ricevendo un nuovo firmware che porta nuove Watch face, miglioramenti alle notifiche e ottimizzazioni. L'articolo Huawei Watch GT e HONOR Watch si aggiornano con nuove Watchface e numerosi miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

HONOR 10 e Huawei Nova 3 ricevono il supporto al Bone ID e le nuove patch di sicurezza (in Cina) : Aggiornamenti in arrivo per HONOR 10 e Huawei Nova 3, ma solo in Cina per il momento. Entrambi ricevono le nuove patch di sicurezza e il supporto alle nuove HONOR FlyPods Pro con l'annessa tecnologia Bone ID per un riconoscimento vocale più sicuro. L'articolo HONOR 10 e Huawei Nova 3 ricevono il supporto al Bone ID e le nuove patch di sicurezza (in Cina) proviene da TuttoAndroid.

Una ventata di 2019 sui device Huawei : sfondi e temi di Honor View 20 : Ci terreste a dare una bella ventata di freschezza ai vostri dispositivi Huawei? Puntate, allora, sugli sfondi e sui temi del nuovissimo Honor View 20, disponibili al download e pronti per essere innesti a bordo di tutti gli smartphone del colosso cinese equipaggiati con EMUI 8 e 9. Per chi non lo conoscesse, Honor View 20 è stata da poco annunciato nel territorio cinese, e corrisponde al primo device con display forato del brand in ...

Extra sconto Mediaworld con codice promo : offerte su Huawei P20 Lite e Honor View 10 Lite fino al 14 gennaio : Gran bella sorpresa l'Extra sconto Mediaword online da oggi 12 e fino a lunedì 14 gennaio. Con un codice promozionale si potranno acquistare non pochi smartphone con un ulteriore risparmio rispetto a quello già interessante dello store. Gli affari migliori riguardano una doppietta di device Android di tutto rispetto: il sempre verde Huawei P20 Lite ma anche l'Honor View 10 Lite. Come approfittare dell'Extra sconto Mediaworld? La promozione ...

Stupenda notizia per device Huawei e Honor - quelli con Kirin 970 e 980 : Una notizia che farà piacere a molti possessori di dispositivi Huawei e Honor sta investendo in queste ore la Rete, interessando una fetta specifica di terminali (più precisamente quelli equipaggiati con i processori Kirin 970 e 980). Il riferimento è al rilascio dei sorgenti del kernel dei suddetti smartphone, cosa che consentirà agli sviluppatori indipendenti di dare luogo alle più svariate custom ROM (ciò nonostante la decisione da parte ...