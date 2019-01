Huawei | Cina chiede revoca arresto Meng

Huawei - Cina avverte Bruxelles : "Restrizioni Ue mettono a rischio rete 5G" : L'attacco arriva dall' ambasciatore cinese a Bruxelles, Zhang Ming . Intervistato dal Financial Times il rappresentante di Pechino per l'Unione europea, ha condannato le "calunnie" e le "...

Si avvicinano Huawei P30 - P30 Pro e P30 Lite : gli ultimi dettagli : La famiglia dei Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite è più vicina che mai: i tre dispositivi dovrebbero essere presentati per la fine di marzo, di poco posticipati rispetto al primo smartphone pieghevole del colosso cinese, in programma per il MWC 2019 di Barcellona, che si dice dotato di tecnologia 5G (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Stando a quanto riportato da 'gizmochina.com', i tre esemplari, contraddistinti dai product-code ...

Tutto vero per Huawei Mate 9 : diffusione EMUI 9 scattata in Cina il 28 gennaio : Ci sono alcune importanti precisazioni che, oggi 28 gennaio, devono essere condivise per quanto concerne la distribuzione dell'aggiornamento caratterizzato dalla presenza di EMUI 9 e Android a bordo di un device come il cosiddetto Huawei Mate 9. Dopo le prime segnalazioni isolatissime giunte a fine dicembre persino qui in Italia, da parte di pochi eletti che hanno avuto la possibilità e la fortuna di installare subito il pacchetto software (per ...

Viaggio a OX Horn - la piccola Europa costruita da Huawei in Cina : Ox Horn, il campus di HuaweiOx Horn, il campus di HuaweiOx Horn, il campus di HuaweiOx Horn, il campus di HuaweiOx Horn, il campus di HuaweiOx Horn, il campus di HuaweiOx Horn, il campus di HuaweiIl treno arriva, puntuale, ogni tre minuti alla stazione di Heidelberg in Germania. Vi saliamo e in pochi istanti siamo a Friburgo, in Svizzera, e il prossimo stop sarà la spagnola Granada. 12 minuti appena e concludiamo l’intero tour del vecchio ...

Justin Trudeau ha licenziato l’ambasciatore canadese in Cina dopo un suo commento controverso sul caso Huawei : Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha licenziato l’ambasciatore canadese a Pechino, John McCallum, dopo un controverso commento di McCallum sul caso Huawei, che da settimane sta creando tensioni e problemi nei rapporti tra Cina e Canada. Il commento di

Huawei - la verità dello scontro tra Usa-Cina dopo l"arresto della figlia del Presidente della società : L’arresto della figlia del Presidente di Huwaei voluto dagli Usa, effetti su Borse e mercati e significato nella rivalita Usa-Cina

Subito EMUI 9.0.1 per Huawei P10 e Honor 9 - si parte dalla Cina : Stanno iniziando a ricevere EMUI 9.0.1 presso il mercato cinese la coppia composta da Huawei P10 e Honor 9. Trattasi di un aggiornamento chiaramente basato su Android 9.0 Pie, chiamato a puntellare ulteriormente il software dopo il primo rilascio, avvenuto a livello locale nel mese di dicembre, nell'ambito dell'EMUI 9.0. Tra le ottimizzazioni implementate il supporto alla tecnologia VoLTE sulla rete China Telecom (cosa che sembra riguardarci ...

Alcuni smartphone Huawei in Cina cancellano le immagini scaricate da Twitter : Un nuovo aggiornamento distribuito per determinati smartphone Huawei in Cina provoca la cancellazione delle immagini scaricate dall'app Twitter L'articolo Alcuni smartphone Huawei in Cina cancellano le immagini scaricate da Twitter proviene da TuttoAndroid.

Cina : nel nuovo campus di Huawei - una piccola Europa hi-tech : Da Verona a Friburgo passando per Oxford, la Borgogna, Lussemburgo o Bruges. Repubblica è entrata, fra i primi media al mondo e con pochissime altre testate italiane, nel nuovo campus del colosso cinese Huawei a Dongguan, sulle sponde del lago Songshan, a un’ora abbondante dal...

Annunciata in Cina la versione smart di Huawei Panoramic Camera a poco meno di 40 euro : Oggi Huawei ha annunciato ufficialmente in Cina la versione smart della fotoCamera Panoramica Huawei Panoramic Camera a un prezzo di 299 yuan, che corrispondono a circa 39 euro al cambio attuale. Rispetto all'originale, questa versione smart è dotata di un motore rotativo incorporato in grado di controllare la direzione della fotoCamera in su, giù, sinistra e destra per inquadrare tutto ciò che desiderate, inoltre può identificare in modo ...

Ad un passo da EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite : beta partita in Cina e i tempi per l’Italia? : Il riscatto della fascia media di smartphoneè compiuto: EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite non è affatto lontana e buone notizie in merito all'aggiornamento tanto atteso giungono direttamente dalla madre patria del produttore Huawei e dunque dalla Cina. Il programma beta per l'aggiornamento è appena partito proprio per il device in questione che, a questo punto per esperienza software, avrà meno da invidiare ai colleghi della stessa serie Mate 20 e ...

Tempi duri per Huawei e ZTE : frecciatine tra USA e Cina - quali effetti? : Un orizzonte denso di nuvole per Huawei e ZTE, scarse possibilità che spunti il sereno. Gli Stati Uniti sono pronti ad adottare nuove regole che mettano al bando, ancora una volta, l'operato delle due aziende cinesi, ritenute responsabili di spionaggio ai danni del governo americano. L'ultima proposta dei senatori del Congresso rischia di avere degli effetti devastanti sulle due realtà, anche a breve termine. Come ci racconta per prima ...

Huawei - Cina a Usa : "Basta isteria" : 14.02 Il ministero degli Esteri cinese ha chiesto di porre fine "all'isteria" che ha portato negli Usa a una proposta di legge bipartisan al Congresso che introduca il bando alla vendita di microchip e altri componenti americani a compagnie cinesi che violino sanzioni e leggi di controllo sull'export. Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce Hua Chunying, all'indomani dell'iniziativa che cita esplicitamente Huawei e Zte,due dei colossi ...

Huawei : la Cina agli Usa - 'basta isteria' : Il ministero degli Esteri cinese ha chiesto di porre fine"all'isteria" che ha portato negli Stati Uniti a una proposta di legge bipartisan che introduca il bando alla vendita di microchip e altri ...