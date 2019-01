Higuain vessato dalle critiche | la dura replica dell’attaccante alle accuse di

sportfair

: Povero #Higuain, vessato dai cattivoni rossoneri. Mobbizzato proprio. Tremendi, questi milanisti. Tutti addosso a u… - orax1972 : Povero #Higuain, vessato dai cattivoni rossoneri. Mobbizzato proprio. Tremendi, questi milanisti. Tutti addosso a u… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Il messaggio sibillino di Gonzalo Higuian sui social: il neo calciatore del Chelsea zittisce lecon un post che va dritto al punto Gonzaloè un calciatore del Chelsea da pochi giorni, eppure il suo trasferimento dal Milan ai Blues ha suscitato più polemiche di quanto non ci si potesse aspettare. Dopo la breve parentesi rossonera e l’arrivo di Piatek a Milano, l’attaccante argentino ha scelto il clubnato da Maurizio Sarri per continuare la sua stagione. Tanti però, di fronte all’ennesimo cambio di casacca dell’argentino, non hanno gradito l’atteggiamento di Gonzalo, definito da Matteo Salvini un ”mercenario”.Rispondendoche stanno imperversando in Italia,ha scritto un post sibillino su Instagram. Il messaggio è chiaro e cita: “se parlano male di qualcuno, sii orgoglioso: significa che la ...