Guaidò: Venezuela ha bisogno della Ue

Ilhadell'aiuto dei Paesi europei per ricostruire la nazione. Lo ha affermato il presidente autoproclamato,Juan,a Sky News. "Penso che non si tratta solo dell'aiuto degli Stati Uniti,ma in definitiva a livello internazionale. Con i Paesi europei che sono disponibili ad aiutare a ricostruire", ha aggiunto.sta sfidando Nicolas Maduro per la presidenza del, un'iniziativa che è stata appoggiata dalla maggior parte dei paesi occidentali.ha detto di aver ricevuto minacce di morte.(Di martedì 29 gennaio 2019)