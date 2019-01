Gregorio De Falco a Huffpost | Quello sulla Diciotti non è un atto politico

Gregorio De Falco - l'ex comandante trascina Luigi Di Maio in tribunale : la resa dei conti : Il senatore ex M5s Gregorio De Falco ha deciso di citare in tribunale Luigi Di Maio per fare ricorso contro l'espulsione del gruppo grillino a palazzo Madama. l'ex comandante della Capitaneria di porto era stato scaricato dai Probi viri pentastellati dopo aver contestato a più riprese il decreto Sic

Gregorio De Falco cita Di Maio in tribunale : al via il ricorso contro l'espulsione : È ufficialmente partita la battaglia legale tra il senatore ex 5 Stelle, Gregorio De Falco, e i vertici del Movimento. Lo riporta l'Adnkronos. L'ex capitano di fregata ha deciso infatti di impugnare il provvedimento di espulsione decretata dal collegio dei probiviri M5S lo scorso 31 dicembre, dando mandato all'avvocato Lorenzo Borrè ('bestia nerà dei pentastellati alla luce dei vari ricorsi vinti in passato) di procedere con ...

Migranti - Gregorio De Falco contro Matteo Salvini : 'Manca di umanità - è cinico. E sulle Ong...' : 'Mi intristisce quello che dice Matteo Salvini '. Dopo l'ultima strage di Migranti in mare, il senatore Gregorio De Falco sospeso lo scorso 31 dicembre dal Movimento 5 Stelle attacca direttamente il ...

Migranti - Gregorio De Falco contro Matteo Salvini : "Manca di umanità - è cinico. E sulle Ong..." : "Mi intristisce quello che dice Matteo Salvini". Dopo l'ultima strage di Migranti in mare, il senatore Gregorio De Falco sospeso lo scorso 31 dicembre dal Movimento 5 Stelle attacca direttamente il ministro degli Interni, perché a suo dire "manca di umanità, è un cinico". Intervistato dall'agenzia A

Gregorio De Falco si è montato la testa : "Una lista col mio nome? È prematura" : «Una lista De Falco? È prematura, in questo momento facciamo un passo per volta, nulla è irreale». Così ieri Gregorio De Falco, il senatore espulso dal M5S, a "Un giorno da pecora" su Radio 2. Per chi votava prima di M5S l' ufficiale che rimbrottò al telefono il comandante Schettino? «Da ragazzo ho

Gregorio De Falco si è montato la testa : 'Una lista col mio nome? È prematura' : 'Una lista De Falco ? È prematura, in questo momento facciamo un passo per volta, nulla è irreale'. Così ieri Gregorio De Falco , il senatore espulso dal M5S , a 'Un giorno da pecora' su Radio 2. Per ...

Gregorio De Falco tuona : “Dovrebbe essere espulso Di Maio non io!” : L’ex cinque stelle Gregorio De Falco torna a parlare di Di Maio e del Movimento “Di Maio deve assolutamente cambiare rotta, sta perdendo l’elettorato. Secondo il nostro codice etico, chi fa perdere voti al Movimento va espulso. E’ Di Maio che dovrebbe esser espulso da M5S, non io”. Lo afferma Gregorio De Falco, senatore appena espulso dal M5S, che oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. “Di ...

Gregorio De Falco l’ex grillino sfida apertamente Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : “Le vite umane si salvano” : Gregorio De Falco contatta la Sea Watch e si prepara a sfidare Matteo Salvini “Voglio vedere gli atti”. Gregorio De Falco, comandante e senatore appena espulso dal M5s, intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: “Ho presentato un’interrogazione, secondo me non c’è nulla. Se mai ci fosse qualcosa, allora parliamo dei contenuti”. Sui 49 migranti bloccati sulla nave Sea Watch nelle ...

Gregorio De Falco : 'Ho appena contattato la Sea Watch'. Migranti - il senatore cacciato dal M5s sfida Salvini : 'Voglio vedere gli atti'. Gregorio De Falco , comandante e senatore appena espulso dal M5s , intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: 'Ho presentato un'interrogazione, ...

Gregorio De Falco : "Ho appena contattato la Sea Watch". Migranti - il senatore cacciato dal M5s sfida Salvini : "Voglio vedere gli atti". Gregorio De Falco, comandante e senatore appena espulso dal M5s, intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: "Ho presentato un'interrogazione, secondo me non c'è nulla. Se mai ci fosse qualcosa, allora parliamo dei contenuti". Sui 49 Migranti bl

Gregorio De Falco - il siluro del comandante a Luigi De Falco : "Che fine fanno dopo le Europee" : L'ormai ex senatore grillino Gregorio De Falco ha deciso di togliersi un po' di sassolini dalle scarpe, dopo che Luigi Di Maio lo ha fatto praticamente cacciare dal partito per aver messo in discussione il decreto Sicurezza e per le accuse lanciate contro i vertici grillini di essersi "appiattiti su

Gregorio De Falco - il senatore Felice Mariani allo scoperto. 'Con Di Maio ci diciamo cose che fuori...' : Dopo la cacciata di Gregorio De Falco dal M5s , i senatori e deputati grillini preparano la rivolta. La decisione dei Probiviri di espellere il comandante e il collega De Bonis , due dei 'dissidenti' ...

Gregorio De Falco - il senatore Felice Mariani allo scoperto. "Con Di Maio ci diciamo cose che fuori..." : Dopo la cacciata di Gregorio De Falco dal M5s, i senatori e deputati grillini preparano la rivolta. La decisione dei Probiviri di espellere il comandante e il collega De Bonis, due dei "dissidenti" inguaia Luigi Di Maio e la maggioranza, visto che ora i numeri a Palazzo Madama traballano. E inizian

Augusto Minzolini e l'espulsione di Gregorio De Falco : 'Nel M5s uno non vale un c***o' : Augusto Minzolini torna ad attaccare i Cinque stelle dopo l'espulsione di Gregorio De Falco e di altri 'dissidenti' pentastellati per non aver appoggiato la manovra e il decreto sicurezza. Una vera e ...