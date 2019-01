Gravina | «Euro 2020 grande occasione per tutta l’Italia»

Figc - Gravina : 'Euro 2020 è una grande occasione per il paese' : Sarà 'una grande occasione per tutto il paese, lascerà un'eredità importante': a 500 giorni dal 12 giugno 2020, data che sancirà l'avvio dallo stadio Olimpico di Roma dei prossimi campionati europei ...

La Uefa mette il calcio italiano fuori dall’Europa (a partire da Nicchi e Gravina) : Il durissimo comunicato Il calcio italiano è fuori dalla Uefa. Non lo è nella forma, ma lo è nella sostanza. E lo è da ieri sera, da quando la Uefa ha diffuso il suo durissimo comunicato su quel che è avvenuto mercoledì sera a San Siro. Comunicato in cui condanna la gestione di Inter-Napoli, scrive chiaro e tondo che non è stato rispettato il protocollo anti-razzismo, applaude la decisione di chiudere San Siro per due partite e la curva per tre. ...

Calcio - l’Italia vuole organizzare gli Europei 2028. Gabriele Gravina : “La mia scommessa - opportunità da cogliere” : L’Italia sogna di organizzare gli Europei 2028 di Calcio, l’obiettivo è estremamente concreto come ha ribadito Gabriele Gravina ai microfoni di Sky Sport. Il Presidente della FIGC non si è voluto nascondere: “La mia grande scommessa è quella di puntare all’organizzazione di Euro 2028. È complicato convincere alcune autorità, politiche e non solo, a condividere questo percorso, ma tutti insieme dobbiamo fare degli sforzi per ...

Euro 2020 - Gravina : "Vogliamo tornare temibili" : 'L'Italia deve recuperare credibilità e l'appellativo di squadra temibile. Il sorteggio è sempre legato al segno del destino, speriamo oggi in un po' di fortuna in più'. Così il presidente federale, ...