Granfondo Dobbiaco – Cortina innevatissima | Ustiugov sfida Eliassen e Gjerdalen

42ª Edizione Granfondo Dobbiaco-Cortina - quasi finite le iscrizioni agevolate : info e dettagli : 42ª Granfondo Dobbiaco-Cortina il 2 e 3 febbraio iscrizioni a 95 euro (TC) e 65 euro (TL) entro il 31 dicembre. Tracciato “da Coppa del Mondo” per i campioni Visma Ski Classics. Chiusura anticipata in caso di raggiungimento di 3.000 partecipanti Quote agevolate in scadenza per partecipare alla 42.a Edizione della Granfondo Dobbiaco-Cortina del 2 e 3 febbraio, a 95 euro per la tappa Visma Ski Classics in tecnica classica e a 65 euro per la ...