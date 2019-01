Gli Usa contro Huawei | “Furto di segreti commerciali e violazione delle sanzioni contro

Venezuela - Gli Usa esortano l'esercito a schierarsi con l'opposizione - : Gli Stati Uniti invitano i militari Venezuelani a schierarsi dalla parte dell'opposizione. Lo riporta oggi l'agenzia Reuters, citando il consigliere del presidente americano sulla sicurezza nazionale ...

+Europa - l’accusa : “Truppe cammellate di Tabacci per far vincere Della Vedova”. Lo scrutatore : “FamiGliole portate a votare” : Doveva essere una festa il congresso costitutivo di +Europa, organizzato al Marriott Hotel di Milano lo scorso weekend con l’intento di individuare il nuovo segretario del neonato partito. Ma le polemiche esplose nelle scorse ore rischiano di avvelenare il clima interno alla formazione alleata del pd. Secondo le accuse di diversi attivisti, l’elezione di Benedetto Della Vedova alla leadership di +Europa è stata condizionata dalla presenza di ...

Gli Stati Uniti hanno accusato Huawei di frode e furto di proprietà intellettuale : Il Dipartimento della Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha accusato l’azienda cinese Huawei di frode e furto di proprietà intellettuale, aggiungendo nuove tensioni con la Cina nella cosiddetta “guerra commerciale” tra i due paesi. Un’accusa riguarda alcuni impiegati di Huawei,

Caso Huawei - ecco gli atti di incriminazione deGli Usa contro «furti tecnologici e frodi» : È in arrivo a Washington Liu He, vicepremier cinese con delega per l'economia. Trump , dopo il fermo di Meng in Canada, l'1 dicembre, ha detto che potrebbe intervenire nell'inchiesta per motivi di ...

Gelo estremo neGli USA : Ebbene si cari amici negli USA ma anche in buona parte dell’America settentrionale stanno per sperimentare un freddo da record. Infatti grazia allo stratwarming (riscaldamento anomalo della stratosfera al Polo nord) uno dei due lobi del vortice polare andrà dritto sulla testa degli americani. pressione al suolo per Mercoledì 30 Gennaio Il picco di questa ondata di Gelo che sta gia’ interessando il Canada e gli USA ...

DaGli Usa nuove sanzioni al Venezuela per soffocare il regime di Maduro : Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni al Venezuela, avviando così nella pratica la strategia finalizzata a soffocare il regime di Maduro sul piano economico. Washington infatti ha annunciato che da ora in poi tutti i ricavi della compagnia Petroleos de Venezuela, e quelli della sua sussidiaria americana Citgo, dovranno essere versati su un conto...

Venezuela - Guaidò : “Ho preso il controllo deGli asset del Paese all’estero”. Usa : “Sanzioni sul greggio - bloccati 7 miliardi” : Juan Guaidò, il presidente dell’Assemblea Nazionale Venezuelana che ha assunto i poteri dell’esecutivo, ha informato oggi che ha dato inizio a una “presa di controllo progressiva ed ordinata” degli asset del Paese latinoamericano all’estero. In un comunicato diffuso su Twitter, Guaidò ha detto che “è necessario impedire che nella sua fase di uscita, e non contento di aver rubato tutto quello che hanno rubato dal Venezuela, ...

BaGlioni accusato di conflitto d’interesse : Striscia la notizia contro BaGlioni al Festival di Sanremo. Leggi per saperne di piu : Striscia la notizia e l’accusa contro Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 Striscia la notizia è tornata ad occuparsi di Claudio Baglioni. Nella puntata in onda lunedì 28 gennaio, l’inviato Pinuccio ha parlato... L'articolo Baglioni accusato di conflitto d’interesse: Striscia la notizia contro Baglioni al Festival di Sanremo. Leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Terni - muore solo in casa e lo trovano dopo un mese. Il parroco Gli chiede scusa sui social : Sta suscitando commozione ad Acquasparta, nella provincia di Terni, la storia di un sessantottenne trovato morto nel letto della sua abitazione, probabilmente deceduto per cause naturali da oltre un mese. Nessuno aveva chiesto notizie dell'uomo. E don Alessandro Fortunati in una lettera gli ha chiesto scusa “a nome di tutti”.Continua a leggere

Epidemia di morbillo neGli Usa : Washington dichiara lo stato di emergenza : Un’Epidemia di morbillo nello stato di Washington ha spinto il governatore Jay Inslee a dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. Al momento sono 35 i casi confermati e si tratta soprattutto di bambini di età compresa tra uno e dieci anni. “Il morbillo è estremamente contagioso – ha detto il governatore – e può essere mortale per i più piccoli. Questi casi (in riferimento al numero dei contagiati, ndr) creano un serio ...

Draghi pronto a usare tutti Gli strumenti se la situazione peggiora : Milano. Le persistenti incertezze globali pesano sull'Eurozona e, dunque, gli stimoli monetari sono ancora essenziali. Su questo doppio concetto, già espresso durante il primo meeting dell'anno della Bce, è tornato Mario Draghi, oggi, nella sua ultima audizione davanti alla Commissione economica del

Dazi : dalla guerra con Gli Usa alle olive il Made in Italy rischia 4 - 2 miliardi : L’attacco Usa alle olive spagnole con l’aumento delle tariffe mette sotto accusa il sistema di aiuti europei all’agricoltura e con esso, di fatto, una larga parte delle esportazioni agro-alimentari dell’Unione Europea comprese quelle Made in Italy che hanno raggiunto il record 4,2 miliardi di euro nel 2018 in Usa, il massimo di sempre grazie ad un aumento del 4%. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la inevitabile decisione della ...

A 12 anni abusata dall’amico di famiGlia pedofilo che aveva manipolato i suoi genitori : La terribile storia di Jan Broberg e del suo calvario subito all'età di 12 anni quando un amico di famiglia pedofilo raggirò lei e la sua famiglia costringendola a subire continue violenze sessuali fino al rapimento.Continua a leggere