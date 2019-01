Giro d' Italia | mancano cento giorni ma Fucecchio ha già iniziato a festeggiare

La tappa di Fucecchio del Giro d'Italia : prime iniziative collaterali / FOTO : La tappa di Fucecchio del Giro d'Italia: prime iniziative collaterali / FOTO

LIVE Italia-Montenegro 11-10 pallanuoto - Europa Cup 2019 in DIRETTA : Settebello strepitoso - vittoria e prima piazza nel Girone : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei gironi preliminari dell’Europa Cup 2019 di pallanuoto maschile: la Nazionale italiana scende in acqua a Palermo alle 19 per affrontare il Montenegro in un match fondamentale per la prima piazza nel raggruppamento. Agli azzurri guidati da Sandro Campagna serve infatti una vittoria convincente (e nei tempi regolamentari) per poter ribaltare il risultato dell’andata in ...

San Giovanni Rotondo : si presenta la tappa del Giro d'Italia Ciclismo - corsa rosa : sarà l'unico arrivo in Puglia dell'edizione 102. Oggi ... : Oltre a Davide Cassani, saranno presenti Jenny Narcisi, pluricampionessa di Ciclismo, medaglia di argento nel 2017 ai campionati del mondo in Sud Africa; Lorena Ziccardi, campionessa italiana ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Basket - l’Italia si candida per ospitare gli Europei 2021! Un Girone a Milano? : L’Italia presenterà ufficialmente la propria candidatura per ospitare un girone degli Europei 2021 di Basket maschile. La Federazione ha dato mandato all’advisor Master Group Sport di realizzare un dossier con l’obiettivo di ottenere l’organizzazione di una parte della prossima rassegna continentale che dovrebbe poi culminare con la fase finale in Germania. Sarà l’occasione perfetta per celebrare i 100 anni della ...

Sea Watch 3 - la presa in Giro dell'Olanda sui migranti : come vogliono fregare l'Italia : Il governo olandese ha respinto la richiesta da parte dell'Italia di farsi carico dei 47 migranti a bordo della Sea Watch 3, ferma nella darsa del porto di Siracusa. Poco importa agli olandesi che l'imbarcazione batta bandiera dei Paesi Bassi, la richiesta dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salv

Ciclismo – Doppia wild card per la Nippo Vini Fantini Faizanè : gli orange-blue saranno al Giro d’Italia e alla Strade Bianche : Grazie al prestigioso invito ricevuto da RCS Sport il team Nippo Vini Fantini Faizanè sarà al via del 102° Giro d’Italia. Ufficializzate le wild card anche per le altre classiche di primavera, gli #OrangeBlue saranno al via delle Strade Bianche La Nippo Vini Fantini Faizanè sarà al via del 102° Giro d’Italia. La corsa rosa, l’amore infinito, la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Grazie all’invito ricevuto da RCS Sport ...

Il biathlon incontra il ciclismo : ad Anterselva una divertente sfida tra Wierer e Simoni per il Giro d’Italia 2019 : biathlon e ciclismo a braccetto ad Anterselva per il Giro d’Italia 2019. Wierer e Simoni protagonisti di una divertente sfida divertente connubio fra biathlon e ciclismo all’interno dello stadio di Anterselva, nell’imminenza della sprint maschile di Coppa del mondo. Protagonisti Dorothea Wierer e Gilberto Simoni, vincitore del Giro d’Italia nel 2001 e 2003, sullo sfondo la 17sima tappa della più importante corsa a ...

Ciclismo - la Neri - Selle Italia - KTM di Giovani Visconti esclusa dal Giro d'Italia : Con qualche giorno di ritardo RCS Sport ha comunicato le scelte sulle wild card per il Giro d’Italia e le sue altre corse della prima parte di stagione. La notizia forte è l’esclusione della Neri – Selle Italia – KTM dal Giro d’Italia. Come negli anni scorsi uno dei quattro posti a disposizione dell'organizzazione è stato riservato ad una formazione straniera, che come nella passata edizione sarà la Israel Cycling Academy. Tra le tre squadre ...

Giro d’Italia 2019 - definite le wild card : ci sono Androni - Bardiani e Nippo. Fuori la Neri-Selle Italia! : La RCS Sport ha ufficializzato le wild card per il Giro d’Italia 2019, prima grande corsa a tappe della stagione che scatterà il prossimo 11 maggio da Bologna. Alla Corsa Rosa parteciperanno Androni-Sidermec, Nippo-Fantini, Israel Cycling Academy e Bardiani-Csf che si uniranno alle 18 formazioni World Tour già aventi diritto di partecipazione, è rimasta dunque esclusa la Neri-Selle Italia di Giovanni Visconti. La Androni-Sidermec aveva ...

