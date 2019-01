Giorni della Merla | perché i giorni più freddi dell’anno si chiamano così?

Allerta Meteo - arriva la Tempesta dei Giorni della Merla : forte maltempo e tanta neve - ecco l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo sul Mediterraneo centrale di un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica, determinerà da domani, una fase di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali con nevicate anche a bassa quota ed un rinforzo della ventilazione sulle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Via ai 'Giorni della merla' : ecco cosa sono e perché si chiamano così : Secondo la tradizione popolare, i giorni della merla sono i più freddi dell'anno. Alcuni sostengono che questi giorni coincidano con gli ultimi tre di gennaio: 29, 30 e 31.Il nome "giorni della merla" deriverebbe da una leggenda, secondo la quale i merli, una volta, avevano tutte le piume bianche. Ma, il gelo degli ultimi tre giorni di gennaio li aveva costretti a cercare un riparo più sicuro e più riparato dal freddo, invece del loro nido. Per ...

I Giorni della merla sono davvero i più freddi dell'anno? : Il detto popolare che vede i giorni della merla come i più freddi dell'anno è in contrasto con le statistiche meteo degli...

Giorni della Merla : arriva la neve nel Piacentino : Giorni della Merla: arriva la neve nel Piacentino Immagine di repertorio Siamo ufficialmente entrati, da oggi, nella 'tre Giorni' denominati, secondo tradizione, come quelli della Merla, ovvero quelli ...

I Giorni della Merla iniziano con un Martedì 29 Gennaio mite e soleggiato in tutt’Italia - ma domani cambierà tutto : 1/13 ...

Meteo - il gelo invade l'Italia nei Giorni della merla : neve anche in pianura : I tre giorni della merla portano il gelo sull'Italia. Vesuvio imbiancato dalla cima fino alle quote più basse: ecco come si presenta, questa mattina, il vulcano più famoso al mondo a chi lo guarda da ...

Meteo : i Giorni della Merla con pioggia e neve anche in pianura : SITUAZIONE . Dopo un lungo periodo caratterizzato dalle incursioni fredde ed instabili di matrice artica, la direzione di provenienza delle perturbazioni sta cambiando e tenderà ad assumere una ...

Meteo - i "Giorni della Merla" portano (tanta) neve : le città che si imbiancheranno : Fine gennaio "coi fiocchi". Farà molto freddo e arriverà la neve in pianura sull'Italia Centro-Settentrionale, tra mercoledì...

I tre Giorni della merla : Siamo ufficialmente entrati, da oggi, nella 'tre giorni' denominati, secondo tradizione, come quelli della merla, ovvero quelli tradizionalmente più freddi dell'anno . Spesse volte il credo popolare ...

Meteo - Giorni della Merla con la neve al centro Nord : Non ci sono dati scientifici a sostegno della tradizione popolare, eppure i giorni della Merla, che per il gelo si rifugiò in un comignolo con i suoi pulcini diventando da allora grigia di fuliggine, ...

Allerta Meteo per la Tempesta dei Giorni della Merla : NEVE a Milano - Genova e Bologna - NEVISCHIO a Firenze e Perugia - PIOGGIA a Roma e Napoli - MAESTRALE a 100km/h al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

Arrivano i Giorni della Merla e portano neve sull'Italia : Roma, 29 gen., askanews, - Siamo ufficialmente entrati, da oggi, nella 'tre giorni' denominati, secondo tradizione, come quelli della Merla, ovvero quelli tradizionalmente più freddi dell'anno. Spesse ...

Arrivano i "Giorni della Merla" - ma non saranno i giorni più freddi del 2019 : Da oggi siamo entrati ufficialmente nei "giorni della Merla", ossia le tre giornate considerate tradizionalmente le più fredde dell'anno. Una tradizione che però, come la storia meteorologica insegna, spesso non viene rispettata. Infatti, spesso i giorni più freddi (secondo le statistiche riferite agli ultimi 13 anni) si registrano o agli inizi di gennaio o addirittura tra la seconda e terza decade di febbraio. Così, ...

Maltempo e gelo : raccolti a rischio nei Giorni della Merla : Con il ritorno del freddo e del gelo sono a rischio i raccolti di verdure e ortaggi dopo le gravi perdite subite dall’inizio dell’anno che hanno ridotto le disponibilità sui mercati. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del brusco abbassamento delle temperature che conferma la tradizione dei Giorni della Merla. Secondo la leggenda – riferisce la Coldiretti – negli ultimi Giorni di gennaio si registrano le temperature invernali ...