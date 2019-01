Giornata contro lo spreco alimentare | Fondazione Barilla | “Dall’Italia segnali positivi

Hitler contro Picasso e gli altri. L’ossessione nazista per l’arte - il 29 gennaio su Canale 5 per la Giornata della Memoria : Canale 5 celebra la Giornata della Memoria con la messa in onda del docu-film evento dell'anno, Hitler contro Picasso e gli altri. L'ossessione nazista per l'arte

Posticipo 21a Giornata : il Genoa di Prandelli sfida l'Empoli in uno scontro salvezza : Affascinante scontro salvezza questa sera con fischio d'inizio alle ore 20.30 al Castellani di Empoli che vedrà contrapporsi due squadre che sono divise solamente da tre punti in classifica, i padroni di casa, allenati da Iachini si trovano in zona retrocessione al 17esimo posto con altrettanti punti mentre i ragazzi di Prandelli sono scesi al 15esimo posto nelle ultime settimane complice anche l'addio del bomber polacco Piatek e un periodo ...

Basket - 17^ Giornata Serie A 2019 : Venezia passeggia con Pistoia - Varese torna al successo contro Sassari : Nei due posticipi della 17^ giornata della Serie A 2018-2019 di Basket Venezia e Varese hanno ottenuto due importanti vittorie contro Pistoia e Sassari confermandosi nelle posizioni di vertice della classifica. successo fondamentale per Venezia che supera Pistoia con il punteggio di 95-74 e si prende il secondo posto in classifica. La formazione di Walter De Raffaele comincia un po’ contratta e gli ospiti ne approfittano chiudendo in ...

VIDEO Serie A - 21^ Giornata : highlights - gol - sintesi. La rimonta incredibile dell’Atalanta contro la Roma e il clamoroso successo del Frosinone : Una ventunesima giornata ricca di emozioni. Riviviamo i gol e le azioni salienti di questo turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 con il pareggio incredibile della Roma e la vittoria clamorosa del Frosinone sul campo del Bologna: CLICCA QUI PER GLI highlights DI ATALANTA-Roma GLI highlights DI BOLOGNA-Frosinone 0-4 BOLOGNA-Frosinone 0-2 IL TERZO GOL DEL Frosinone DI PINAMONTI Il terzo gol in campionato di #Pinamonti, colpo ...

PRONOSTICI SERIE A / Scommesse e quote : Sassuolo favorito contro il Cagliari - 21Giornata - : PRONOSTICI SERIE A: quote e Scommesse per le partite, messe in programma nella 21giornata del campionato, il 25 e 26 gennaio 2019.

Basket femminile - 15a Giornata Serie A1 2019 : Schio cerca il riscatto contro Torino - rinviata Napoli-Venezia : Grande incertezza alla vigilia della quindicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nella giornata di ieri Napoli ha annunciato attraverso uno scarno comunicato la propria rinuncia a proseguire il campionato, ma la Federazione ha fissato un incontro con le atlete e lo staff tecnico della società partenopea lunedì 28 gennaio con lo scopo di valutare ogni possibile via per garantire la regolarità della competizione sino alla ...

Giornata della memoria - un monito contro l'indifferenza : Karl Jaspers parlava di quattro specie di colpa: quella penale, quella politica, quella morale, e che riguarda la coscienza di ciascuno di noi, e infine la colpa metafisica, ossia la violazione del ...

Basket - 17a Giornata Serie A 2019 : Milano attende Bologna per ripartire - Avellino-Cremona scontro diretto tra le inseguitrici : Andrà in scena questo fine settimana la diciassettesima giornata delle Serie A 2018-2019 di Basket, secondo turno del girone di ritorno. Milano ha rallentato il ritmo in testa alla classifica, ma le avversarie non ne stanno approfittando e la lotta per un posto nei playoff prosegue serrata. In coda Torino e Pistoia si dividono l’ultima posizione, ma tutto è ancora possibile. Diverse le sfide intriganti in programma tra sabato 26 e domenica ...

Volley - SuperLega : 19^ Giornata. Le big contro squadre di seconda fascia : Perugia si conferma in testa? : Dopo gli avvincenti quarti di finale della Coppa Italia, si torna in campo per la 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Nel weekend del 26-27 gennaio dovrebbe andare in scena un turno interlocutorio, spartiacque del girone di ritorno: le quattro big saranno impegnate contro formazioni di seconda fascia e vanno a caccia della vittoria per mantenere inalterate le posizioni di classifica. Perugia si è ...

Basket femminile - 10a Giornata Eurolega 2019 : Schio cade in casa contro Villeneuve e saluta le ultime speranze di qualificazione : Non riesce l’impresa a Schio. La formazione veneta aveva bisogno del terzo successo consecutivo nella decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile per continuare ad inseguire la qualificazione. Le ragazze di Pierre Vincent sono state invece sconfitte in casa dalla compagine francese del ESBVA-LM di Villeneuve d’Ascq con il punteggio di 75-81. Il risultato complica in maniera significativa anche il cammino per un ...

Un corazziere nero ha accolto gli ospiti nella Giornata contro il razzismo : Ha ventinove anni e da ventotto vive in Italia. Nato in Brasile, adottato a un anno insieme alla sorellina da una coppia siciliana e divenuto quindi cittadino italiano, N.T. è il primo corazziere nero ...

Mattarella celebra la Giornata della memoria : "No alla riproposizione di falsi documenti contro gli ebrei" : "La riproposizione di simboli, linguaggi, riferimenti pseudo culturali, di vecchi e screditati falsi documenti, basati su ridicole teorie di cospirazione, sono segni di un passato che non deve in alcuna forma tornare e richiedono la nostra più ferma e decisa reazione", ha detto il presidente della Repubblica intervenendo alla cerimonia del Giorno della memoria al Quirinale. Le parole di Mattarella arrivano pochi giorni dopo il tweet con ...

Giornata della Memoria - in Statale l'incontro 'Memoria. I sopravvissuti raccontano' 28 gennaio : ...//bit.ly/2MlGKe8 Ad aprire la Giornata di iniziative, sempre il 28 gennaio, sarà il convegno 'L'Italia ai tempi del ventennio fascista tra storia, scienza e diritto. A ottant'anni dalla promulgazione ...