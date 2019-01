Freccero ' Grillo male in tv Sono tranquillo come il Papa a Santa Marta È costato 40 mila

“C’è Grillo” - flop dello show con Beppe Grillo su Rai2 : fa solo il 4 - 3% di share. Freccero : “Battuto da Di Maio” : “C’è Grillo”, lo show-revival dedicato ai 40 anni di carriera da comico di Beppe Grillo, è stato un flop. Lo dimostrano i dati sugli ascolti: il format di Carlo Freccero è stato visto infatti da poco più di un milione di spettatori, totalizzando il 4,3% di share. Il programma aveva suscitato molte polemiche politiche nei giorni scorsi, soprattutto da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico che avevano attaccato il ...

Beppe Grillo - maxi-flop su Rai 2? Il Pd delira : "Carlo Freccero si dimetta" : Non si può nemmeno dire che dall'altra parte (su Mediaset) ci fosse Adriano Celentano. Perché il Molleggiato, col suo Adrian, non è arrivato nemmeno all'11% di share. No, il ritorno di Beppe Grillo in Rai (sul secondo canale) è stato un flop perché gli spettatori hanno scelto di non guardare C'è Gri

RAI E POLITICA/ La mossa pro-M5s di Freccero che va contro le idee di Grillo : Su Rai 2 è andata in onda la trasmissione C'è Grillo. L'idea di Carlo Freccero ha sollevato la protesta del Pd, ma non è stata compresa fino in fondo

C’è Grillo - polemica sui 30mila euro di diritti. Freccero precisa : «Non vedo lo scandalo - il programma è costato davvero poco» : Beppe Grillo polemica su polemica. Lo speciale C’è Grillo, in onda questa sera su Rai2, continua a far discutere. In un primo momento, le critiche si erano concentrate sulla decisione del direttore della seconda rete, Carlo Freccero, di dedicare una puntata del nuovo format “C’è…” ai 40 anni di carriera del comico genovese (nonché padre del Movimento Cinque Stelle). Ora, invece, a suscitare nuovi attacchi è la ...

"C'è Grillo" - Rai2 e i 30mila euro di diritti : la difesa di Freccero e l'affondo di Salvini : Il direttore di rete e uno degli autori del programma provano a spegnere le polemiche, mentre sui social parte l'hashtag...

“C’è Grillo” - Freccero : “Paghiamo 30mila euro per i diritti - non c’è scandalo”. Salvini : “Grillo li darà in beneficenza” : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha confermato l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore riguardo al pagamento di 30mila euro da parte della Rai per la puntata del format “C’è” dedicata ai 40 anni di carriera del comico genovese Beppe Grillo. “Semplicemente, per fare questo programma, abbiamo dovuto acquistare i diritti degli spettacoli che lui ha fatto dopo l’ultima cacciata dalla Rai – ha spiegato ...

